表格：台湾6月M2年增率升至4.42%，外资转呈净汇入央行采宽松政策

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透台北7月25日 - 台湾央行周一公布，6月日平均货币总计数M2年增率升至4.42%，主要是银行放款与投资成长增加及外资转呈净汇入；累计1至6月M2平均年增率为4.80%。
在M1B年增率方面，央行表示，6月降至6.23%，因活期存款成长减缓所致，主要是企业7月将发放股利，资金由活期转入短天期的定存。
央行经济研究处副处长吴懿娟指出，6月金融机构净超额准备达到444亿台币，创近半年新高，而今年1至6月平均为404亿台币，去年同期(1至6月)则为333亿台币。
〞因为全球央行都维持宽松政策，目前我们是维持相对宽松的基调。〞她说。
吴懿娟指出，展望今年下半年景气，6月下旬英国脱欧公投使景气受到短暂的影响，惟下半年因有基期因素，加上电子产品需求稍增，以及国际油价相对稳定，之前因油价下跌影响出口的因素略减，〞还是要观察啦，毕竟下半年有基期的因素。〞
在外汇存款方面，据央行统计，至6月底全体货币机构外汇存款余额再度突破4.9兆台币，达到4兆9,302亿台币，较上月增加919台币；吴懿娟说，除企业的货款外，主要是英国脱欧公投吸引资金涌入外存且以美元为主。
2016年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变。
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款。
M2 M1B
2016年
6月 4.42 6.23
5月 4.14 6.30
4月 4.65 6.30
3月 4.81 6.16
2月 5.17 6.11
1月 5.63 6.92
2015年
12月 5.68 6.37
11月 6.39 6.73
10月 6.58 6.75
9月 6.50 6.62
8月 6.01 5.86
7月 6.06 5.66
6月 6.53 6.09
5月 6.81 6.18
4月 6.53 5.58
3月 6.57 5.87
2月 6.51 6.12
1月 5.86 5.03
2014年
12月 5.85 6.90
11月 5.22 6.95
10月 4.98 7.18
9月 5.31 7.36
8月 5.64 7.56
7月 5.63 7.65
6月 5.74 7.46
5月 5.91 8.14
4月 6.24 9.10
3月 5.89 8.87
2月 5.61 8.63
1月 5.97 9.93
2013年
12月 5.75 8.50
11月 6.05 8.85
10月 5.99 8.58
9月 5.54 8.05
8月 5.41 8.31
7月 5.42 8.63
6月 4.82 7.89
5月 4.32 7.04
4月 3.71 5.72
3月 3.78 6.03
2月 3.53 5.66
1月 2.99 3.97(完)
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* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公