中国汇市：人民币早盘小贬，美国本周加息概率低短期料呈区间震荡

* 人民币早盘小贬，中间价大幅调低近200点

* 大行继续向市场提供美元流动性

* 美加息概率低短期汇价料区间震荡

路透北京7月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则大幅调低近200点。交易员称，尽管中间价大贬，但开盘后美元指数回调，加上大行持续提供美元流动性，人民币即期跌幅明显不及中间价。

他们并指出，由于大行坚守6.70元关口的态度坚决，自营盘有做多人民币的动力。市场预期本周将召开的美联储议息会议加息概率不大，不过周五日本央行会议继续宽松的力度可能不及预期，短期人民币料呈区间震荡。

“大行的态度比较firm（坚决），自营就有往下做（美元）的动力。”一中资行交易员称，“短期（美元）还是在6.7以下震荡，上不去，下的话可能还有空间。”

他并表示，昨日结束的G20财长和央行行长会议也不会对市场有实质影响，中国央行行长周小川提到的人民币汇率改革大方向没错，但过程肯定曲折且漫长，短期也难以影响市场。

“G20这种会议每个国家都打官腔，也难有什么实质有约束力的协议，背后大家都有自己的小九九。”他称。

在成都举行的G20财长和央行行长会议周日发布公报称，汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定，将就外汇市场密切讨论沟通，避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率，并反对各种形式的保护主义；各国将减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。

中国央行行长周小川在会议上表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.6775元，上日收报6.6704元，夜盘终报6.68元。今日人民币兑美元中间价 报6.686元，上日中间价为6.6669元。人民币兑美元即期成交额 为89.95亿美元，上日半日为105.8亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.10%至95.29；SDR篮子指数微升至96.06，BIS篮子指数亦微升至96.1。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数 较前周继续上涨0.86%至95.20，较2014年底则仍下跌4.80%。BIS篮子指数 和SDR篮子指数 分别为96.07和95.99，较前周分别涨0.78%和0.65%，较2014年底则分别下跌3.93%和4.01%。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一保持强势，因坚挺的美国经济数据激发冒险情绪，而英国退欧的影响消退继续提振美元和美元资产。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8405元, 上日尾盘为6.8253元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6857元, 上一交易日尾盘报6.6824元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6771；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。