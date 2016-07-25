中国汇市：人民币早盘小贬，美国本周加息概率低短期料呈区间震荡

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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* 人民币早盘小贬，中间价大幅调低近200点
* 大行继续向市场提供美元流动性
* 美加息概率低短期汇价料区间震荡
路透北京7月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则大幅调低近200点。交易员称，尽管中间价大贬，但开盘后美元指数回调，加上大行持续提供美元流动性，人民币即期跌幅明显不及中间价。
他们并指出，由于大行坚守6.70元关口的态度坚决，自营盘有做多人民币的动力。市场预期本周将召开的美联储议息会议加息概率不大，不过周五日本央行会议继续宽松的力度可能不及预期，短期人民币料呈区间震荡。
“大行的态度比较firm（坚决），自营就有往下做（美元）的动力。”一中资行交易员称，“短期（美元）还是在6.7以下震荡，上不去，下的话可能还有空间。”
他并表示，昨日结束的G20财长和央行行长会议也不会对市场有实质影响，中国央行行长周小川提到的人民币汇率改革大方向没错，但过程肯定曲折且漫长，短期也难以影响市场。
“G20这种会议每个国家都打官腔，也难有什么实质有约束力的协议，背后大家都有自己的小九九。”他称。
在成都举行的G20财长和央行行长会议周日发布公报称，汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定，将就外汇市场密切讨论沟通，避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率，并反对各种形式的保护主义；各国将减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。
中国央行行长周小川在会议上表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。
北京时间11:45，人民币兑美元 即期报6.6775元，上日收报6.6704元，夜盘终报6.68元。今日人民币兑美元中间价 报6.686元，上日中间价为6.6669元。人民币兑美元即期成交额 为89.95亿美元，上日半日为105.8亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.10%至95.29；SDR篮子指数微升至96.06，BIS篮子指数亦微升至96.1。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数 较前周继续上涨0.86%至95.20，较2014年底则仍下跌4.80%。BIS篮子指数 和SDR篮子指数 分别为96.07和95.99，较前周分别涨0.78%和0.65%，较2014年底则分别下跌3.93%和4.01%。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一保持强势，因坚挺的美国经济数据激发冒险情绪，而英国退欧的影响消退继续提振美元和美元资产。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8405元, 上日尾盘为6.8253元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6857元, 上一交易日尾盘报6.6824元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6771；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公