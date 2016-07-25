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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 12:10 BJT

《中国主要金融数据一览表》--7月25日

路透上海7月25日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比)
                 2016年6月          5月             4月             3月             2月            1月         2015年12月
 基础货币(万    28.91(1.01%)   27.92(-2.98%)   27.95(-4.63%)   28.34(-4.18%)   29.05(-2.73%)  29.04(0.72%)   27.64(-6.02%)
 亿)                                                                                                         
 M2(万亿)      149.05(11.8%)   146.17(11.8%)   144.52(12.8%)   144.62(13.4%)   142.46(13.3%)  141.63(14.0%)  139.23(13.3%)
 货币乘数(倍)       5.16            5.24            5.17            5.1             4.9           4.88            5.04
 注:1.M2=基础货币*货币乘数 
2.基础货币=流通中现金+银行准备金
3.货币乘数又称基础货币扩张倍数,指单位货币所生成的货币供应量。影响因素包括公众现金占存款比例,法定和超额准备金率变化等
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                  2016年     5月     4月     3月     2月     1月  2015年1    11月    10月     9月     8月     7月     6月
                     6月                                              2月                                          
 货币当局外汇(万  23.631  23.728  23.782  23.837  23.981  24.209   24.854  25.562  25.878  25.824  26.089  26.407  26.715
 亿)                                                                                                               
 较前月增减(亿)     -977    -537    -544  -1,448  -2,279  -6,445   -7,082  -3,158     533  -2,641  -3,184  -3,080    -173
 注:货币当局外汇接近或等于货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量
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                  2016年     5月     4月     3月     2月     1月  2015年    11月    10月     9月     8月     7月     6月
                     6月                                            12月                                          
 金融机构人民币   10.90%  11.50%  12.90%  13.00%  13.30%  12.50%  12.40%  13.10%  12.70%  12.60%  13.00%  13.40%  10.70%
 存款                                                                                                             
 金融机构外币存   -3.70%  -0.70%  -1.50%  -4.00%  -2.80%  -1.40%   3.20%   0.90%   3.10%   2.40%   1.80%  -0.10%   8.80%
 款                                                                                                               
 注:2016年6月末金融机构人民币各项存款余额为146.24万亿元
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                  2016年     5月     4月     3月     2月     1月  2015年1    11月    10月     9月     8月     7月     6月
                     6月                                              2月                                          
 新增人民币贷款(  13,800  9,855   5,556   13,700  7,266   25,100   5,978   7,089   5,136   10,513  8,096   14,800  12,791
 亿)                                                                                                               
 余额(万亿)       101.49  100.10  99.12   98.56   97.19   96.46    93.95   93.36   92.65   92.13   91.08   90.27   88.79
 同比增长(%)      14.30   14.40   14.40   14.70   14.70   15.30    14.30   14.90   15.40   15.40   15.40   15.50   13.40
 注:2016年6月末全部金融机构本外币各项贷款余额为106.69万亿元
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                   2016年     5月     4月      3月     2月      1月  2015年1     11月    10月     9月     8月     7月     6月
                      6月                                                2月                                           
 社融规模增量(万     1.63  0.6599    0.75     2.34    0.78     3.42     1.82     1.02    0.53    1.33    1.09    0.74    1.83
 亿)                                                                                                                   
 以下为具体结构:(亿) 
 人民币贷款        13,141   9,374   5,642   13,176   8,105   25,370    8,323    8,873   5,574  10,417   7,756   5,890  13,240
 外币贷款            -267    -524    -706        6    -569   -1,727   -1,308   -1,142  -1,317  -2,344    -620    -133     560
 委托贷款           1,721   1,566   1,694    1,660   1,650    2,175    3,530      910   1,390   2,422   1,198   1,137   1,414
 信托贷款             809     121     269      732     308      552      370     -301    -201    -159     317      99     536
 银行承兑汇票      -2,722  -5,067  -2,776      173  -3,705    1,327    1,545   -2,545  -3,697  -1,279  -1,577  -3,317  -1,028
 企业债券           2,009    -184   2,428    7,190   1,318    4,579    3,560    3,347   3,041   3,524   2,880   2,740   2,082
 金融企业股票       1,158   1,073     951      562     810    1,469    1,531      568     121     349     479     615   1,051
 注: 1.央行调查统计司司长盛松成此前指出,社会融资总量是全面反映金融与经济关系,以及金融对实体经济资金支持的总量指标.
较之新增人民币贷款,其与GDP(国内生产总值)、CPI(居民消费价格指数)等经济指标的相关性更紧密.
    2.2015年起社会融资规模开始公布增量数据，其中“当月对实体经济发放的人民币贷款”与金融统计数据报告中统计口径有差异。
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 全部金融机    2016  2015年   9月   6月   3月  2014年   9月   6月   3月  2013年   9月   6月   3月  2012年    9月    6月   3月
 构           年3月    12月                      12月                      12月                      12月                
 超额储备率(   2.00    2.10  1.90  2.50  2.30    2.70  2.30  1.70  1.80    2.30  2.10  2.10  2.00    3.30   2.10   2.10  2.20
 %)                                                                                                                      
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         2016年     5月     4月     3月     2月     1月  2015年1    11月    10月     9月     8月     7月     6月     5月
            6月                                              2月                                                  
 M2      11.80%  11.80%  12.80%  13.40%  13.30%  14.00%   13.30%  13.70%  13.50%  13.10%  13.30%  13.30%  11.80%  10.80%
 M1      24.60%  23.70%  22.90%  22.10%  17.40%  18.60%   15.20%  15.70%  14.00%  11.40%   9.30%   6.60%   4.30%   4.70%
 M0       7.20%   6.30%   6.00%   4.40%  -4.80%  15.10%    4.90%   3.20%   3.80%   3.70%   1.80%   2.90%   2.90%   1.80%
 注:1.M0=流通中现金
   2.M1=M0+企业活期存款,又称狭义货币
   3.M2=M1+企业定期存款+居民储蓄存款,又称广义货币
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                 2016年     5月     4月     3月     2月     1月  2015年1    11月    10月     9月     8月     7月     6月
                    6月                                              2月                                          
 财政性存款(亿   43,819  47,115  45,495  36,177  37,917  39,607   34,453  49,033  46,189  41,078  44,170  45,760  40,610
 元)                                                                                                              
 较前月增减(亿   -3,296   1,619   9,318  -1,740  -1,690   5,154  -14,581   2,845   5,111  -3,092  -1,590   5,150   1,300
 元)                                                                                                              
 注:财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会
呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,
这将增加商业银行的流动性.
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                      2015年    11月    10月     9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月     2月     1月  2014年
                        12月                                                                                            12月
 金融机构外汇占款(万  26.586  27.215  27.436  27.423  28.184  28.908  29.157  29.251  29.219  29.187  29.343  29.301  29.409
 亿)                                                                                                                  
 较前月增减(亿元)     -6,290  -2,213     129  -7,613  -7,238  -2,491    -937     322     324  -1,565     422  -1,083  -1,184
 注:金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇
而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.
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            2016年     5月     4月     3月     2月     1月  2015年    11月    10月     9月     8月     7月     6月     5月
               6月                                            12月                                                  
 外汇储备   32,051  31,917  32,197  32,126  32,023  32,309  33,304  34,383  35,255  35,141  35,574  36,513  36,938  37,111
 (亿美元)                                                                                                           
 较前次增      134    -279      71     103    -286    -995  -1,079    -872     114    -433    -939    -425    -173    -370
 减                                                                                                                 
 (亿美元)                                                                                                           
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 黄金储备  2016年    5月    4月    3月    2月    1月  2015年1   11月   10月    9月    8月    7月    6月    5月
              6月                                         2月                                            
 (万盎司)   5,862  5,814  5,814  5,779  5,750  5,718    5,666  5,605  5,538  5,493  5,445  5,393  5,332  3,389
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 人民币兑美元汇率
    
 中间价：      
 2016年7月25日    2005年7月21  2004年底  2003年底   2002年
                           日                           底
 #6.6860                 8.11    8.2765    8.2767   8.2773
 CFETS人民币汇率指数：
 2016年7月25日   2015年12月11日
 95.29(路透测算          101.45
 )               
 注：1.中国人民银行2005年7月21日宣布，自当日19时人民币兑美元交易价格调整为1美元兑8.11人民币，即人民币升值2%，同时放弃单一盯住
美元的汇率制度，采用参考一篮子货币、有管理的浮动汇率机制。
#代表中间价。2005年7月21日人民币汇改后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。自2006年起央行将之改进为：外汇
交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式，得到当日的中间价。
2.人民币兑美元          自2005年7月汇改后一路震荡升值约20%，但2008年10月国际金融危机爆发后暂停升值步伐，随后波动区间逐步收敛
。中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，自2012年4月16日起，将美元/人民币波幅由原来的千分之五倍增至1%。
3.自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元          交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元
的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
4.中国人民银行2015年8月11日宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，自当日
起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇
交易中心提供中间价报价。
5.中国外汇交易中心2015年12月11日开始在中国货币网公布CFETS人民币汇率指数，当日的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.4
5%；此外，为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，外汇交易中心并参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，1
2月11日上述两个指数分别为102.28和99.52，较2014年底分别升值2.28%和贬值0.48%。    
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银行利率:                                                                
 一年期人民币存款利  一年期人民币贷款利
 率                                  率
       1.50%               4.35%
 注: 中国人民银行自2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一
年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金
融机构贷款利率相应调整；个人住房公积金贷款利率保持不变。同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。
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 (完)

 (整理 边竞；审校 吕雯瑾)

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