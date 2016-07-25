《中国主要金融数据一览表》--7月25日

路透上海7月25日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年6月 5月 4月 3月 2月 1月 2015年12月 基础货币(万 28.91(1.01%) 27.92(-2.98%) 27.95(-4.63%) 28.34(-4.18%) 29.05(-2.73%) 29.04(0.72%) 27.64(-6.02%) 亿) M2(万亿) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 144.52(12.8%) 144.62(13.4%) 142.46(13.3%) 141.63(14.0%) 139.23(13.3%) 货币乘数(倍) 5.16 5.24 5.17 5.1 4.9 4.88 5.04 注:1.M2=基础货币*货币乘数 2.基础货币=流通中现金+银行准备金 3.货币乘数又称基础货币扩张倍数,指单位货币所生成的货币供应量。影响因素包括公众现金占存款比例,法定和超额准备金率变化等 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月 2月 货币当局外汇(万 23.631 23.728 23.782 23.837 23.981 24.209 24.854 25.562 25.878 25.824 26.089 26.407 26.715 亿) 较前月增减(亿) -977 -537 -544 -1,448 -2,279 -6,445 -7,082 -3,158 533 -2,641 -3,184 -3,080 -173 注:货币当局外汇接近或等于货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月 12月 金融机构人民币 10.90% 11.50% 12.90% 13.00% 13.30% 12.50% 12.40% 13.10% 12.70% 12.60% 13.00% 13.40% 10.70% 存款 金融机构外币存 -3.70% -0.70% -1.50% -4.00% -2.80% -1.40% 3.20% 0.90% 3.10% 2.40% 1.80% -0.10% 8.80% 款 注:2016年6月末金融机构人民币各项存款余额为146.24万亿元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月 2月 新增人民币贷款( 13,800 9,855 5,556 13,700 7,266 25,100 5,978 7,089 5,136 10,513 8,096 14,800 12,791 亿) 余额(万亿) 101.49 100.10 99.12 98.56 97.19 96.46 93.95 93.36 92.65 92.13 91.08 90.27 88.79 同比增长(%) 14.30 14.40 14.40 14.70 14.70 15.30 14.30 14.90 15.40 15.40 15.40 15.50 13.40 注:2016年6月末全部金融机构本外币各项贷款余额为106.69万亿元 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月 2月 社融规模增量(万 1.63 0.6599 0.75 2.34 0.78 3.42 1.82 1.02 0.53 1.33 1.09 0.74 1.83 亿) 以下为具体结构:(亿) 人民币贷款 13,141 9,374 5,642 13,176 8,105 25,370 8,323 8,873 5,574 10,417 7,756 5,890 13,240 外币贷款 -267 -524 -706 6 -569 -1,727 -1,308 -1,142 -1,317 -2,344 -620 -133 560 委托贷款 1,721 1,566 1,694 1,660 1,650 2,175 3,530 910 1,390 2,422 1,198 1,137 1,414 信托贷款 809 121 269 732 308 552 370 -301 -201 -159 317 99 536 银行承兑汇票 -2,722 -5,067 -2,776 173 -3,705 1,327 1,545 -2,545 -3,697 -1,279 -1,577 -3,317 -1,028 企业债券 2,009 -184 2,428 7,190 1,318 4,579 3,560 3,347 3,041 3,524 2,880 2,740 2,082 金融企业股票 1,158 1,073 951 562 810 1,469 1,531 568 121 349 479 615 1,051 注: 1.央行调查统计司司长盛松成此前指出,社会融资总量是全面反映金融与经济关系,以及金融对实体经济资金支持的总量指标. 较之新增人民币贷款,其与GDP(国内生产总值)、CPI(居民消费价格指数)等经济指标的相关性更紧密. 2.2015年起社会融资规模开始公布增量数据，其中“当月对实体经济发放的人民币贷款”与金融统计数据报告中统计口径有差异。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 全部金融机 2016 2015年 9月 6月 3月 2014年 9月 6月 3月 2013年 9月 6月 3月 2012年 9月 6月 3月 构 年3月 12月 12月 12月 12月 超额储备率( 2.00 2.10 1.90 2.50 2.30 2.70 2.30 1.70 1.80 2.30 2.10 2.10 2.00 3.30 2.10 2.10 2.20 %) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 6月 2月 M2 11.80% 11.80% 12.80% 13.40% 13.30% 14.00% 13.30% 13.70% 13.50% 13.10% 13.30% 13.30% 11.80% 10.80% M1 24.60% 23.70% 22.90% 22.10% 17.40% 18.60% 15.20% 15.70% 14.00% 11.40% 9.30% 6.60% 4.30% 4.70% M0 7.20% 6.30% 6.00% 4.40% -4.80% 15.10% 4.90% 3.20% 3.80% 3.70% 1.80% 2.90% 2.90% 1.80% 注:1.M0=流通中现金 2.M1=M0+企业活期存款,又称狭义货币 3.M2=M1+企业定期存款+居民储蓄存款,又称广义货币 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 6月 2月 财政性存款(亿 43,819 47,115 45,495 36,177 37,917 39,607 34,453 49,033 46,189 41,078 44,170 45,760 40,610 元) 较前月增减(亿 -3,296 1,619 9,318 -1,740 -1,690 5,154 -14,581 2,845 5,111 -3,092 -1,590 5,150 1,300 元) 注:财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会 呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出, 这将增加商业银行的流动性. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2015年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2014年 12月 12月 金融机构外汇占款(万 26.586 27.215 27.436 27.423 28.184 28.908 29.157 29.251 29.219 29.187 29.343 29.301 29.409 亿) 较前月增减(亿元) -6,290 -2,213 129 -7,613 -7,238 -2,491 -937 322 324 -1,565 422 -1,083 -1,184 注:金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇 而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 6月 12月 外汇储备 32,051 31,917 32,197 32,126 32,023 32,309 33,304 34,383 35,255 35,141 35,574 36,513 36,938 37,111 (亿美元) 较前次增 134 -279 71 103 -286 -995 -1,079 -872 114 -433 -939 -425 -173 -370 减 (亿美元) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 黄金储备 2016年 5月 4月 3月 2月 1月 2015年1 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 6月 2月 (万盎司) 5,862 5,814 5,814 5,779 5,750 5,718 5,666 5,605 5,538 5,493 5,445 5,393 5,332 3,389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 人民币兑美元汇率 中间价： 2016年7月25日 2005年7月21 2004年底 2003年底 2002年 日 底 #6.6860 8.11 8.2765 8.2767 8.2773 CFETS人民币汇率指数： 2016年7月25日 2015年12月11日 95.29(路透测算 101.45 ) 注：1.中国人民银行2005年7月21日宣布，自当日19时人民币兑美元交易价格调整为1美元兑8.11人民币，即人民币升值2%，同时放弃单一盯住 美元的汇率制度，采用参考一篮子货币、有管理的浮动汇率机制。 #代表中间价。2005年7月21日人民币汇改后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。自2006年起央行将之改进为：外汇 交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式，得到当日的中间价。 2.人民币兑美元 自2005年7月汇改后一路震荡升值约20%，但2008年10月国际金融危机爆发后暂停升值步伐，随后波动区间逐步收敛 。中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，自2012年4月16日起，将美元/人民币波幅由原来的千分之五倍增至1%。 3.自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元 的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 4.中国人民银行2015年8月11日宣布，为增强人民币兑美元汇率中间价的市场化程度和基准性，决定完善人民币兑美元汇率中间价报价，自当日 起，做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇 交易中心提供中间价报价。 5.中国外汇交易中心2015年12月11日开始在中国货币网公布CFETS人民币汇率指数，当日的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.4 5%；此外，为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，外汇交易中心并参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数，1 2月11日上述两个指数分别为102.28和99.52，较2014年底分别升值2.28%和贬值0.48%。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 银行利率: 一年期人民币存款利 一年期人民币贷款利 率 率 1.50% 4.35% 注: 中国人民银行自2015年10月24日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%，一 年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%；下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金 融机构贷款利率相应调整；个人住房公积金贷款利率保持不变。同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (完) (整理 边竞；审校 吕雯瑾)