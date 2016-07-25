重发-中国货币市场：逆回购加量仍未缓资金紧势，MLF到期叠加缴税余波添扰

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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(重发以修改第二段错别字) 路透上海7月25日 - 中国银行间市场周一流动性紧张势头丝毫未缓，资金拆借难度进一 步加剧。交易人士表示，月度缴税虽然已经结束，但是资金走款在途，仍令部分机构融入承 压，同时央行逆回购虽小幅加量，但在逾千亿MLF到期对冲下，对市场助益有限。 交易员表示，此外还有例行缴准、月末临近等多重因素集中发酵，短期多寄望央行逆回 购量逐步加码稳定预期，以对资金面提供一定援助。 “蛮紧啊 ，一早上都是在抢隔夜，股份制大行出的特别少，大家前两天还不太想拿长 钱，上周憋了一周之后，今天就只要是钱就拿了，贵就贵点吧，”上海一银行交易员称。 她并指出， 七月缴税结束了，但很多大行都还在走款途中，令资金紧张势头反而更 为严重，而央行公开市场放的资金也基本被MLF到期对冲掉了，相当于基本没有投放。 “接下来等着央行逆回购慢慢加量，能稳稳大家信心吧，”她称，MLF感觉不太可能续 作了吧，毕竟长钱也不太缺，感觉放点短期资金，能安度过月末应该差不多了。 央行公开市场进行进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放1 ,000亿元。据路透统计，本周共有2,850亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期500 亿元。此外，今日还有1,010亿元中期借贷便利(MLF)到期。 “缴税结束了，钱才没了，所以才会紧吧，只有等到财政投放了可能会松，但是这个间 隔期，需要央行出来支持一下，”华南一银行交易员表示，这个影响会延续几天，看看下半 周资金面会不会改善。 对于非银机构而言，资金拆借更为不易。华北一券商交易员表示，临近中午头寸仍没 有轧平，隔夜价格便宜，供不应求，但市场上却是倾向融出长期限的、高价格的品种，结构 性问题仍比较明显。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0094 2.0424 -3.30 七天 2.3413 2.3650 -2.37 14天 2.7060 2.8023 -9.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1250 3.3550 -23.00 七天 3.0800 2.5050 +57.50 14天 2.9000 2.7000 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0300 -1.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 3.0000 2.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0320 2.0230 +0.90 七天 2.3320 2.3210 +1.10 三个月 2.8540 2.8560 -0.20 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公