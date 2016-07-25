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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 12:20 BJT

重发-中国货币市场：逆回购加量仍未缓资金紧势，MLF到期叠加缴税余波添扰

(重发以修改第二段错别字)
    路透上海7月25日 - 中国银行间市场周一流动性紧张势头丝毫未缓，资金拆借难度进一
步加剧。交易人士表示，月度缴税虽然已经结束，但是资金走款在途，仍令部分机构融入承
压，同时央行逆回购虽小幅加量，但在逾千亿MLF到期对冲下，对市场助益有限。
    
    交易员表示，此外还有例行缴准、月末临近等多重因素集中发酵，短期多寄望央行逆回
购量逐步加码稳定预期，以对资金面提供一定援助。    
    
    “蛮紧啊 ，一早上都是在抢隔夜，股份制大行出的特别少，大家前两天还不太想拿长
钱，上周憋了一周之后，今天就只要是钱就拿了，贵就贵点吧，”上海一银行交易员称。
    
      她并指出， 七月缴税结束了，但很多大行都还在走款途中，令资金紧张势头反而更
为严重，而央行公开市场放的资金也基本被MLF到期对冲掉了，相当于基本没有投放。
    
    “接下来等着央行逆回购慢慢加量，能稳稳大家信心吧，”她称，MLF感觉不太可能续
作了吧，毕竟长钱也不太缺，感觉放点短期资金，能安度过月末应该差不多了。
    
    央行公开市场进行进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放1
,000亿元。据路透统计，本周共有2,850亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期500
亿元。此外，今日还有1,010亿元中期借贷便利(MLF)到期。  
              
    “缴税结束了，钱才没了，所以才会紧吧，只有等到财政投放了可能会松，但是这个间
隔期，需要央行出来支持一下，”华南一银行交易员表示，这个影响会延续几天，看看下半
周资金面会不会改善。
    
     对于非银机构而言，资金拆借更为不易。华北一券商交易员表示，临近中午头寸仍没
有轧平，隔夜价格便宜，供不应求，但市场上却是倾向融出长期限的、高价格的品种，结构
性问题仍比较明显。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp)             
    -----------------------------------------------------------            
    质押式回购加权平均利率            
    其中:隔夜      2.0094     2.0424      -3.30            
         七天      2.3413     2.3650      -2.37            
         14天     2.7060     2.8023      -9.63            
    上海证交所质押式回购利率            
    其中:隔夜     3.1250     3.3550      -23.00            
         七天     3.0800     2.5050      +57.50            
         14天    2.9000     2.7000      +20.00            
    回购定盘利率            
    其中:隔夜   2.0200     2.0300      -1.00            
         七天   2.4000     2.4000      +0.00            
         14天  3.0000     2.9000      +10.00            
    Shibor            
    其中:隔夜       2.0320     2.0230      +0.90            
         七天       2.3320     2.3210      +1.10            
         三个月     2.8540     2.8560      -0.20            
    -----------------------------------------------------------(完)    

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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