重发-中国货币市场：逆回购加量仍未缓资金紧势，MLF到期叠加缴税余波添扰

(重发以修改第二段错别字) 路透上海7月25日 - 中国银行间市场周一流动性紧张势头丝毫未缓，资金拆借难度进一 步加剧。交易人士表示，月度缴税虽然已经结束，但是资金走款在途，仍令部分机构融入承 压，同时央行逆回购虽小幅加量，但在逾千亿MLF到期对冲下，对市场助益有限。 交易员表示，此外还有例行缴准、月末临近等多重因素集中发酵，短期多寄望央行逆回 购量逐步加码稳定预期，以对资金面提供一定援助。 “蛮紧啊 ，一早上都是在抢隔夜，股份制大行出的特别少，大家前两天还不太想拿长 钱，上周憋了一周之后，今天就只要是钱就拿了，贵就贵点吧，”上海一银行交易员称。 她并指出， 七月缴税结束了，但很多大行都还在走款途中，令资金紧张势头反而更 为严重，而央行公开市场放的资金也基本被MLF到期对冲掉了，相当于基本没有投放。 “接下来等着央行逆回购慢慢加量，能稳稳大家信心吧，”她称，MLF感觉不太可能续 作了吧，毕竟长钱也不太缺，感觉放点短期资金，能安度过月末应该差不多了。 央行公开市场进行进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放1 ,000亿元。据路透统计，本周共有2,850亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期500 亿元。此外，今日还有1,010亿元中期借贷便利(MLF)到期。 “缴税结束了，钱才没了，所以才会紧吧，只有等到财政投放了可能会松，但是这个间 隔期，需要央行出来支持一下，”华南一银行交易员表示，这个影响会延续几天，看看下半 周资金面会不会改善。 对于非银机构而言，资金拆借更为不易。华北一券商交易员表示，临近中午头寸仍没 有轧平，隔夜价格便宜，供不应求，但市场上却是倾向融出长期限的、高价格的品种，结构 性问题仍比较明显。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0094 2.0424 -3.30 七天 2.3413 2.3650 -2.37 14天 2.7060 2.8023 -9.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.1250 3.3550 -23.00 七天 3.0800 2.5050 +57.50 14天 2.9000 2.7000 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0300 -1.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 3.0000 2.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0320 2.0230 +0.90 七天 2.3320 2.3210 +1.10 三个月 2.8540 2.8560 -0.20 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)