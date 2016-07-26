版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月26日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
=========================================================================================   
柳州东通投资   20        7   7/21簿记建档     4.45%     AA       7/22-7/26    国海证券
发展                 (第3-7年末偿还20%本金)
=========================================================================================    
广州城市建设投资  15 可续期  7/21簿记建档     3.81%     AAA      7/22-7/26    广发证券
集团停车场专项债  10    10                    3.33%
       (品种一每5年为一个重定价周期/品种二第5年末附投资者回售选择权)
========================================================================================= 
湖南城陵矶临港  12       7   7/20簿记建档     4.24%     AA       7/21-7/27    国开证券
新区开发投资        (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)    
=========================================================================================     
湘潭九华       10       10   7/22簿记建档    *5.00%     AA       7/25-7/27    西南证券 
经济建设投资  (第3-10年末分别偿还10%-15%本金)                               
=========================================================================================    
马鞍山南部承接 14.9      7   7/22簿记建档    *4.53%     AA       7/25-7/27  国泰君安证券
产业转移新区经济技术发展公司  (第3-7年末偿还20%本金)                          国海证券
=========================================================================================    
广州地铁集团   20     可续期 7/22簿记建档    *4.19%     AAA      7/25-7/27    海通证券
              (每3年为一个重定价周期 )                                        广州证券
=========================================================================================
荆门市东宝区    7        7   7/21簿记建档     4.44%     AA-      7/22-7/28    长江证券
城乡建设投资      (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保)       
=========================================================================================      
金湖县国有     10        6   7/25簿记建档   上限5.00%   AA       7/26-7/28    南京证券
资产经营投资    (第3-6年末偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保)
=========================================================================================       
 
如东县金鑫      7.5      7   7/25簿记建档      --       AA       7/26-7/28  中信建投证券
交通工程        (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保)
建设投资        7.5      7              
                (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保提供担保)               
=========================================================================================       
 
新民市路鑫      9        7   7/28簿记建档      --       AA       7/29-8/1     西部证券
市政工程         (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
荆门高新       18        7   7/27簿记建档      --       AA       7/28-8/3     长江证券
技术产业开发     (第3-7年末分别偿还20%本金)
=========================================================================================
娄底市万宝     10        7   7/29簿记建档      --       AA       8/1-8/3   恒泰长财证券
新区开发投资   (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     国开证券
=========================================================================================       
    
                                                  
以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
========================================================================================= 
邳州经济开发区   10       5   7/27簿记建档      --        AA      7/28-8/3    国信证券       
产业新城产业定向自住房  (第3-5年分别偿还约33%本金)
项目收益债券
=========================================================================================       

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
=========================================================================================
铜陵大江投资控股   7      4   7/25簿记建档   上限5.70%   AA      7/26-7/28    西南证券
小微企业增信集合债券  (附第3年末投资者回售选择权)  
=========================================================================================       
 
毕节市开源建设     8      4   7/28簿记建档      --       AA      7/29-8/2     国都证券
投资集团小微企业增信集合债券      (附第3年末投资者回售选择权)  
=========================================================================================       
    

注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐