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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 13:27 BJT

澳新汇市：澳洲通胀数据公布前澳元持稳，新西兰元重拾跌势

澳元/美元 微升，报0.7471；上周下跌1.44%，中止此前连涨七周的强劲势头，也创下6月初以来单周最大跌幅。

新西兰元/美元 仍处于不稳定的滑坡，下跌0.3%报0.6977。过去10个交易日中，有七个交易日都下跌，7月迄今累计跌2.2%。

澳元本月以来则累计小涨0.0025美元。

尽管新西兰元近几周来持续下跌，但过去六个月仍有逾8%的涨幅。

OM Financial私人客户部经理Stuart Ive称，新西兰元逢涨仍是出脱良机，近期支撑位在0.6975-0.6945美元，阻力在0.7010-0.7065美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 王丽鑫/艾茂林)

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