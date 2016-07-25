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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 13:44 BJT

标题新闻：马来西亚7月1-25日棕榈油出口较前月同期增加15.1%至1,004,802吨--ITS

注：ITS为船货验证机构Intertek Testing Services的缩写。
    
    以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
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