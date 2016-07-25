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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：G20会议对市场影响不大

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    * 美元兑日圆跌0.07%，澳元兑美元涨0.17%，新西兰元兑美元下滑0.
16%，英镑兑美元升0.18%
    * 美元兑人民币跌0.04%，美元兑印尼卢比涨0.14%，美元兑韩元上扬
0.20%，美元兑马币涨0.6%
    * 日股日经指数跌0.03%，沪综指下跌0.04%，MSCI明晟亚太地区(除
日本)指数涨0.15%，美国原油期货下跌0.11%，美国指标公债收益率报1.5
749%
    * G20会议公报称，使用所有政策工具促经济增长，减少政策负面溢
出效应 
    * 澳洲大减价：零售业大打价格战，通缩风险上升 
    
    (完)
    
      

 (编译 于春红; 审校 张明钧)

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