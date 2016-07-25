新兴汇市：美国数据乐观损及亚洲货币，美联储及日本央行受关注

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.12 106.24 +0.11 +13.36 120.30 坡元 1.3599 1.3592 -0.05 +4.24 1.4175 台币 32.142 32.070 -0.22 +2.87 33.066 韩元 1135.93 1134.40 -0.13 +3.44 1174.95 泰铢 34.98 34.92 -0.17 +2.97 36.02 菲律宾披索 47.13 47.12 -0.02 -0.49 46.90 印尼卢比 13125.00 13107.00 -0.14 +5.03 13785.00 印度卢比 67.22 67.08 -0.21 -1.60 66.15 马币 4.0780 4.0560 -0.54 +5.20 4.2900 人民币 6.6780 6.6800 +0.03 -2.78 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽鑫/艾茂林/汪红英；审校 蔡美珍/张明钧/孙茉莉)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公