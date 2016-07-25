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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:06 BJT

新兴汇市：美国数据乐观损及亚洲货币，美联储及日本央行受关注

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            106.12    106.24   +0.11  +13.36    120.30
    坡元            1.3599    1.3592   -0.05   +4.24    1.4175
    台币          32.142    32.070   -0.22   +2.87    33.066
    韩元           1135.93   1134.40   -0.13   +3.44   1174.95
    泰铢             34.98     34.92   -0.17   +2.97     36.02
    菲律宾披索       47.13     47.12   -0.02   -0.49     46.90
    印尼卢比      13125.00  13107.00   -0.14   +5.03  13785.00
    印度卢比       67.22     67.08   -0.21   -1.60     66.15
    马币            4.0780    4.0560   -0.54   +5.20    4.2900
    人民币          6.6780    6.6800   +0.03   -2.78    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/艾茂林/汪红英；审校 蔡美珍/张明钧/孙茉莉)

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