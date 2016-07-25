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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:11 BJT

台湾股市：微收跌失守九千点关口，短线涨多技术性拉回惟幅度料有限

路透台北7月25日 - 台湾股市周一微幅收跌失守九千点关口，并录得连两日跌势。分析师表示，短线台股涨多逼近技术线型上升轨道压力区--约9,100点附近，暂且消化调节性卖压令指数拉回整理；但热钱涌入台股的高殖利率题材仍在，预计调整幅度有限，维持高档震荡整理格局。

台湾加权股价指数 收跌0.24%，至8,991.67点；今日成交初值 为770.30亿台币，上交易日修正后为820.46亿。

〞涨破九千点，内资是边走边看、反手调节。外资虽仍为偏多，但不排除外资反转为卖超。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他并称，目前台股呈现类股轮动态势，原本预期由金融股接棒演出，未料其表现欠佳反成为今日大盘走弱的原凶，加上内资居高思危操作较为保守，带动指数回档盘跌，短线暂看前波盘中高位8,850点左右有守，拉回幅度料不大。

安联台湾科技基金经理人廖哲宏亦表示，目前台股仍处于除权息的高峰，预估资金行情仍可延续。但由于累积买超金额已大，料短线上推升力道将减弱，未来须持续关注外资是否转为卖超以及台币的汇价走势。

分析师预估，明日台股指数主要区间料在8,850-9,000点间。

本地时间13:53，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 跌0.09%；MSCI亚太明晟指数 则涨0.22%。(完)

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