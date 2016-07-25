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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:51 BJT

更新版 1-新加坡经济：金管局称当前政策立场适宜，经济面临英退不确定性

**英退风险**

英国公投退欧已经引起了各方对于全球经济增长前景的担忧，国际货币基金组织(IMF)上周下调了对全球未来两年经济增长的预期。

“新加坡经济料继续沿着温和且不均衡的路径增长，近期英国和欧元区的动态带来更多的不确定性，”新加坡金管局在年度报告中称。

与英国退欧相关的不确定性可能导致“金融市场进一步动荡，金融中介，全球资本流动以及更广泛的经济增长也可能会受到波及。”

孟文能称，尽管近期汇率动荡，但坡元名义有效汇率仍处于政策区间内，并补充道金管局时刻准备着要抑制坡元贸易加权指数的过度波动。

孟文能亦表示，新加坡银行业体系仍稳固，虽然第一季不良贷款为1.7%，高于上年同期的1.3%。银行业的拨备覆盖率超过100%。

去年金融业成长5.3%，国内生产总值(GDP)同期增长2.0%，今年“金融服务业和经济整体增长率将更为接近，”孟文能说道。

房地产市场方面，金管局表示，自该局2009年以来推出一连串房市降温举措后，房价已出现“适度的下降”，但金管局不会放松警惕。

金管局称，私人住宅物业价格自2013年第三季达到高峰后已回落，连续10个季度下降，平均每季回落0.9%。

“现在还不是放宽房地产管制措施的时候。”孟文能表示。(完)

(编译 王颖/王洋/孙茉莉; 审校 刘秀红)

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