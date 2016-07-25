更新版 1-新加坡经济：金管局称当前政策立场适宜，经济面临英退不确定性

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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**英退风险**
英国公投退欧已经引起了各方对于全球经济增长前景的担忧，国际货币基金组织(IMF)上周下调了对全球未来两年经济增长的预期。
“新加坡经济料继续沿着温和且不均衡的路径增长，近期英国和欧元区的动态带来更多的不确定性，”新加坡金管局在年度报告中称。
与英国退欧相关的不确定性可能导致“金融市场进一步动荡，金融中介，全球资本流动以及更广泛的经济增长也可能会受到波及。”
孟文能称，尽管近期汇率动荡，但坡元名义有效汇率仍处于政策区间内，并补充道金管局时刻准备着要抑制坡元贸易加权指数的过度波动。
孟文能亦表示，新加坡银行业体系仍稳固，虽然第一季不良贷款为1.7%，高于上年同期的1.3%。银行业的拨备覆盖率超过100%。
去年金融业成长5.3%，国内生产总值(GDP)同期增长2.0%，今年“金融服务业和经济整体增长率将更为接近，”孟文能说道。
房地产市场方面，金管局表示，自该局2009年以来推出一连串房市降温举措后，房价已出现“适度的下降”，但金管局不会放松警惕。
金管局称，私人住宅物业价格自2013年第三季达到高峰后已回落，连续10个季度下降，平均每季回落0.9%。
“现在还不是放宽房地产管制措施的时候。”孟文能表示。(完)
(编译 王颖/王洋/孙茉莉; 审校 刘秀红)
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* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公