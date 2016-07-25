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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:28 BJT

日本股市：获利了结操作拖累日经指数收平盘，任天堂重挫

不过任天堂 丧失了近期的动能，盘中一度跌停，此前该公司称精灵宝可梦GO游戏对公司利润影响有限。

东证股价指数 跌0.16%，报1,325.36点。

JPX-日经400指数 勉力收高0.06%，报11,921.16点。(完)

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