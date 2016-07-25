版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:36 BJT

《汇市简讯》美元/坡元脱离高位，新加坡金管局称当前货币政策适宜

0612GMT -

* 美元/坡元横盘波动，此前未能守在1.3620上方，等候新的指引

* 新加坡金管局称，当前货币政策适宜，坡元名义有效汇率(NEER)仍仍在区间之间

* 金管局补充称目前尚无需放松货币政策，经济面临英国退欧的不确定性

* 美元/坡元最新报1.3600-03，目前为止在1.3583-26区间波动

* 新加坡6月CPI较上年同期下降0.7%，降幅小于市场预期的1.1%

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐