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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:56 BJT

澳洲股市：收高，受超市连锁企业Woolworths大涨提振

路透悉尼7月25日 - 澳洲股市指标S&P/ASX 200指数 周一收高0.64%，或35.4点，报5,533.6点，受超市连锁企业Woolworths 大涨提振，之前该公司表示将关闭部分店铺并裁员。

Woolworths收高8.2%至24.30澳元。(完)

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