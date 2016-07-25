更新版 1-台湾货币市场：隔拆利率因央行引导走高，月底效应尚未显现

* 央行引导隔拆利率上扬，资金尚属至中性 * 买票需求增加，但短票利率不变 * 寿险资金抽回，转向投信调度RP (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者/董永年 路透台北7月25日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一走高。资金调度人士说，今日央行引导开盘利率升至0. 177%，使得隔夜拆款利率也随之走扬，但区间低位也见0.176%。 虽然本周迈入月底，但尚未见紧俏感觉。今日以一周拆款利率即可取得跨月资金，银行端承作区间在0.26 -0.28%，票券商则在0.28-0.31%。 〞资金状况尚属至中性，但这次月底积数累三天，所以还要看。〞一银行资调人员说。 另一大型公股银行则称，开出的拆款利率较高，感觉没什么人要。 台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.177%；上交易日开在0.175%、加权平均利率则收在0.176%。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.140 32.070 台湾加权股价指数<.TWII 8,991.67 9,013.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.230% 0.175-0.230% --一周拆款利率区间 0.177-0.310% 0.175-0.300% --两周拆款利率区间 0.176-0.310% 0.180-0.340% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员指出，周一发票量偏低，虽然买票需求有增加，但利率平稳不变。 〞头寸滥出来，本来不买跨月票的都买了。〞一大型票券商交易员说。 不过另一票券商交易员也坦言，虽然资金调度平顺，但利率的僵固性暂时无解。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.302%，区间在0.25-0.36%，成交量为126.95亿 台币；前日加权平均利率在0.300%，利率区间为0.25-0.35%，交易金额为78.88亿台币。 台湾央行周一发行2,454亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,423亿台币，发行余额增31亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，分别为周二2,723.5亿、周三3,931.5亿、周四3,169亿 以及周五1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为386亿台币，累计超额准备8,819亿台币、加计前期1%的超额准 备为1兆1,098亿台币。 **RP资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，本周二有星展银行 发行2.25亿美元债券，周三又有300 亿台币五年公债交割，此令资金多缺不一，但无碍利率持稳。 交易员表示，因应债券交割，寿险业近日回钱较多，但投信端因申购款增加，买券需求较强。 〞为吸引投信跨月，利率有往上加1-2基点。〞一大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36 %。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水 准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 杨淑祯)