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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 16:06 BJT

中港个股：农行周五将发行30.64亿元不良ABS，规模为今年以来最大

路透北京7月25日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 日前称，将于周五(29日)在全国银行间债券市场发行农盈2016年第一期不良资产支持证券（ABS），规模30.64亿元人民币，为今年以来发行规模最大的不良ABS。

中国债券信息网上周五刊登的发行文件显示，其中，优先档资产支持证券20.62亿元，占比67.3%；次级档资产支持证券为10.02亿元，占比32.7%。优先档采用固定利率，次级档无票面利率，均采用簿记建档、集中配售的方式发行。

该不良资产支持证券受托人为中信信托。中诚信国际和中债资信对优先档资产支持证券预定评级均为AAA；次级档资产支持证券均未予评级。

该期不良ABS资产池入池资产未偿本息余额约107.27亿元，预计可回收现金约43.73亿元；其中，采用抵（质）押等担保方式组合的贷款占未偿本息余额的比例为77.92%，且房产和土地类资产占比高。

贷款五级分类分布方面，次级、可疑、损失类余额占比分别为40.78%、58.94%、0.27%，共涉及204个借款人的1,199笔贷款；借款人分布在山东省、江苏省和浙江省三个地区，涉及批发业、专用设备制造业、房地产业等41个行业。

“本交易设置了储备金账户，并由流动性支持机构为优先档资产支持证券的利息提供外部流动性支持，相关设置在很大程度上缓解了交易可能面临的流动性风险。”中诚信国际分析称，三年内预期回收金额32.41亿，占预期回收金额的79.71%。

此前，中国银行 和招商银行 已分别发行3.01亿元和7.03亿元不良ABS。其中，中行发行的中誉一期次级档占比为22%；招行发行的和萃一期、和萃二期次级档占比分别为19.31%、23.4%。 （完）

参看详情，请点选：here (发稿 马蓉; 审校 张喜良)

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