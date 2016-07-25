中港个股：农行周五将发行30.64亿元不良ABS，规模为今年以来最大

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透北京7月25日 - 按资产计中国第三大银行--农业银行 日前称，将于周五(29日)在全国银行间债券市场发行农盈2016年第一期不良资产支持证券（ABS），规模30.64亿元人民币，为今年以来发行规模最大的不良ABS。
中国债券信息网上周五刊登的发行文件显示，其中，优先档资产支持证券20.62亿元，占比67.3%；次级档资产支持证券为10.02亿元，占比32.7%。优先档采用固定利率，次级档无票面利率，均采用簿记建档、集中配售的方式发行。
该不良资产支持证券受托人为中信信托。中诚信国际和中债资信对优先档资产支持证券预定评级均为AAA；次级档资产支持证券均未予评级。
该期不良ABS资产池入池资产未偿本息余额约107.27亿元，预计可回收现金约43.73亿元；其中，采用抵（质）押等担保方式组合的贷款占未偿本息余额的比例为77.92%，且房产和土地类资产占比高。
贷款五级分类分布方面，次级、可疑、损失类余额占比分别为40.78%、58.94%、0.27%，共涉及204个借款人的1,199笔贷款；借款人分布在山东省、江苏省和浙江省三个地区，涉及批发业、专用设备制造业、房地产业等41个行业。
“本交易设置了储备金账户，并由流动性支持机构为优先档资产支持证券的利息提供外部流动性支持，相关设置在很大程度上缓解了交易可能面临的流动性风险。”中诚信国际分析称，三年内预期回收金额32.41亿，占预期回收金额的79.71%。
此前，中国银行 和招商银行 已分别发行3.01亿元和7.03亿元不良ABS。其中，中行发行的中誉一期次级档占比为22%；招行发行的和萃一期、和萃二期次级档占比分别为19.31%、23.4%。 （完）
参看详情，请点选：here (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公