英镑/美元：周五公布的英国采购经理人指数(PMI)初值显示，公投过后经济动能大幅减损，英镑因而面临 压力。英镑/美元试图持稳在1.30上方，市场正试图挑战20日均线切入位1.3168。这使得短线前景呈现中性， 但盘中艾略特波浪显示近期仍有一些回升空间。突破20日均线后，下一目标为6月29日高点1.3534，也不排除 升至38.2%回档位1.3638，甚至有可能上看最近这波跌势的61.8%回档位1.4158。盘中艾略特波浪理论显示，市 场尚未准备跌破1.30，若跌破才会引发下探1.2885/1.2750的跌势。1.2750为1985至2007年走势的78.6%回档位 支撑，这被视为是1985年低点1.0463上方的最后一道防线。 欧元/日圆：上周未能突破7月15日高点118.37，本周可能走软。我们怀疑此货币对正在盘整，但日线图上 艾略特波浪显示在进一步上涨之前有可能回探114.60/115.40。甚至有可能下看短期上升趋势线112.59。在初 步跌势过后，焦点应该放在55日均线切入位118.87。主要阻力仍位于2016-2016下跌趋势位置124.62，收在此 价位上方才能证实中长期趋势已经扭转。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0969 1.0973 -0.04 +1.00 1.0860 美元/日圆 106.28 106.06 +0.21 -11.65 120.30 欧元/日圆 116.58 116.48 +0.09 -10.65 130.47 美元/瑞郎 0.9884 0.9869 +0.15 -1.34 1.0018 英镑/美元 1.3144 1.3106 +0.29 -10.82 1.4738 美元/加元 1.3145 1.3124 +0.16 -5.01 1.3839 美元/离岸人民币 6.6866 6.6818 +0.07 +1.81 6.5680 澳元/美元 0.7483 0.7461 +0.29 +2.86 0.7275 新西兰元/美元 0.6985 0.6997 -0.17 +2.34 0.6825 欧元/瑞郎 1.0844 1.0835 +0.08 -0.39 1.0886 欧元/英镑 0.8344 0.8375 -0.37 +13.26 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4921 9.5027 -0.11 +3.51 9.1705 美元/挪威克朗 8.5613 8.5509 +0.12 -3.15 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 李春喜/艾茂林)