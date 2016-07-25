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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 15:43 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

英镑/美元：周五公布的英国采购经理人指数(PMI)初值显示，公投过后经济动能大幅减损，英镑因而面临
压力。英镑/美元试图持稳在1.30上方，市场正试图挑战20日均线切入位1.3168。这使得短线前景呈现中性，
但盘中艾略特波浪显示近期仍有一些回升空间。突破20日均线后，下一目标为6月29日高点1.3534，也不排除
升至38.2%回档位1.3638，甚至有可能上看最近这波跌势的61.8%回档位1.4158。盘中艾略特波浪理论显示，市
场尚未准备跌破1.30，若跌破才会引发下探1.2885/1.2750的跌势。1.2750为1985至2007年走势的78.6%回档位
支撑，这被视为是1985年低点1.0463上方的最后一道防线。
    
    欧元/日圆：上周未能突破7月15日高点118.37，本周可能走软。我们怀疑此货币对正在盘整，但日线图上
艾略特波浪显示在进一步上涨之前有可能回探114.60/115.40。甚至有可能下看短期上升趋势线112.59。在初
步跌势过后，焦点应该放在55日均线切入位118.87。主要阻力仍位于2016-2016下跌趋势位置124.62，收在此
价位上方才能证实中长期趋势已经扭转。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0969  1.0973  -0.04  +1.00  1.0860
    美元/日圆            106.28  106.06  +0.21 -11.65  120.30
    欧元/日圆         116.58  116.48  +0.09 -10.65  130.47
    美元/瑞郎            0.9884  0.9869  +0.15  -1.34  1.0018
    英镑/美元            1.3144  1.3106  +0.29 -10.82  1.4738
    美元/加元            1.3145  1.3124  +0.16  -5.01  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6866  6.6818  +0.07  +1.81  6.5680
    澳元/美元            0.7483  0.7461  +0.29  +2.86  0.7275
    新西兰元/美元        0.6985  0.6997  -0.17  +2.34  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0844  1.0835  +0.08  -0.39  1.0886
    欧元/英镑         0.8344  0.8375  -0.37 +13.26  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4921  9.5027  -0.11  +3.51  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5613  8.5509  +0.12  -3.15  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 李春喜/艾茂林)

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