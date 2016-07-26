台湾货币市场：7月26日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,723.5亿台币。 --公债付息8.33052亿台币 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --星展银行 发行2.25亿美元债券。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)8,041.3亿台币。 7/27 3,931.5亿台币 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.5亿台币 8/1 3,443.8亿台币 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期473.5亿台币。 07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共32.638亿台币。 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/27: 增额发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。 --7/29: 发行财105-7期国库券，目标金额300亿台币，期限273天期，28日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 詹静宜)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完