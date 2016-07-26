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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：7月26日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期2,723.5亿台币。
    --公债付息8.33052亿台币    
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
    --星展银行 发行2.25亿美元债券。 
   --------------------------------------------------------------------------------------   
   (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)8,041.3亿台币。
         7/27               3,931.5亿台币
         7/28                 3,169亿台币
         7/29               1,568.5亿台币
          8/1               3,443.8亿台币
          8/2                 2,108亿台币
          8/3               3,820.5亿台币
 
    --国库券到期473.5亿台币。  
      07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。
      08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 
    
    --公债还本与付息共32.638亿台币。
      07/31          103甲11期2息                     6.375亿台币
      08/02           100甲7期5息                   12.1875亿台币
      08/02           102甲9期3息                   14.0755亿台币
  --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：     
    --7/27: 增额发行105/8期公债，金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。
    --7/29: 发行财105-7期国库券，目标金额300亿台币，期限273天期，28日标售。 
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 董永年 ；审校 詹静宜)

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