台湾债市：10年债殖利率中止连五跌，央行引导隔拆利率开高惟台股由红翻黑

* 10年债殖利率微收扬中止连五日跌势 * 央行引导隔拆利率开高惟台股红翻黑 * 明日105/4殖利率暂估在0.66-0.68% 路透台北7月25日 - 台湾10年期公债105/4 周一微收扬，中止连五日跌势 。交易员称，由于央行引导银行间隔夜拆款利率微开高至0.177%，带动105/4殖利率盘初微 幅弹升，惟多方气氛仍在，加上台股由红翻黑，皆令该券殖利率升幅收敛至平盘附近量缩狭 幅整理。 他们表示，随着10年新券将于8月中旬展开发行前交易，市场担心换券压力将逐步显现 ，且目前指标10年券105/4殖利率已逼近历史新低，料续跌空间已有限、成交量急冻，部分 交投转向五年新券105/8R，带动今日该券量增、殖利率微收跌。 〞10年券还是要靠20年券来带，现在20年券105/9又没动。〞一位外商银行交易员说。 他并称，下半周全球债市变数较多，包括美国及日本先后召开利率会议，短线料台债将 随美债陷入区间整理格局，静待国际重要变数厘清。 市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北 时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国 升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。 另位大型证券交易员称，尽管央行引导隔拆利率波动区间很小，但又不时扰乱市场行情 ，早盘台债即受到央行引导隔拆利率开高的影响，105/4殖利率因而微扬，但随着台股跌幅 扩大失守九千点关卡，今日该券维持在既有区间量缩窄幅波动。 至于30年新券105/10期 发行前交易殖利率周一收盘弹高近3个基点，交易 员认为，由于该券流动性欠佳及上周交易商报价被偷袭致该券殖利率跌幅较深，今日殖利率 弹幅才会比较大，但对其他年期主流券并未造成影响。 台湾央行周一引导银行间隔拆利率开盘价由0.175%至0.177%，调整幅度达0.2基点，相 较此前调幅仅0.1基点，波动幅度似有逐步扩大迹象。 美国长期公债收益率周五下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳 健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。尾盘指标10年期公债U S10YT=RR收益率1.568%，高于周四尾盘的1.565%。 此外，台湾股市周一微收跌失守九千点关口。分析师表示，短线台股涨多逼近技术线型 上升轨道压力区--约9,100点附近，暂且消化调节性卖压令指数拉回整理；但热钱涌入台股 的高殖利率题材仍在，预计调整幅度有限，维持高档震荡整理格局。 交易员预估，明日105/4期、105/8R期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.68%、0.49-0. 52%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.08 0.5095% 0.5095-0.5150% 3.5 10 105/4 +0.16 0.6651% 0.6640-0.6743% 10.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 1.4190% 20 105/9 没有成交 10 105/4 0.6651% 5 105/8 0.5095% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)