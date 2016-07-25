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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 16:16 BJT

金属期市：伦铜微升，供应增加的前景令涨势受限

预计今年全球铜市将转为供应过剩，因秘鲁新矿供应增加。接受路透调查的分析师预计，今年铜供应将过剩114,000吨。

0718 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%至每吨4,929美元，上个交易日跌1.1%。

上海期交所期铜 下跌0.8%至每吨38,160元人民币(5,714美元)。

周五数据显示，截至7月19日当周，对冲基金和基金经理持有的铜净多头仓位增至3月底以来的最高水平

LME期镍 涨0.6%，受菲律宾环境治理和中国矿场因污染关闭引发供应担忧的影响。上海期镍 跌2.6%，盘中稍早一度下挫3.5%。(完)

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(编译 于春红/王琛；审校 艾茂林)

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