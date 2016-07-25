欧元债市：收益率保持在英国退欧后低点附近，G20承诺以政策促经济

油价周一跌至近两个月低点，亦令各国央行面临压力，因这让通胀前景趋于黯淡。

“退欧的不确定性显然仍是压低收益率的因素，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。“这样的紧张情势使得各国央行会议一直是注目焦点。”

多位策略师表示，本周将有连串的债券赎回，这被视为将有助于提升欧元区债券市场未来数周的流动性，因新债供应在夏季放缓。

德国商业银行估计，德国和意大利本周预定将出售约120亿欧元债券，而未来两周法国、西班牙及意大利的票息发放及债券赎回金额约850亿欧元。

指标德国10年期公债收益率 日内持平，报负0.08%，距离7月初所及记录低点负0.20%不远；意大利 及西班牙 10年期公债收益率均下跌1个基点，分别跌至1.24%及1.12%，指比数月低点高几个基点。(完)

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