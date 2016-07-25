欧洲汇市：英镑由上周五重挫跌势回升，聚焦稍晚7月CBI调查数据

中国金融：国开行2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元，不良率续低于1%
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
交易商称，英镑反弹可能将在更高水准遭遇抛售。市场预期未来六个月英国将至少降息两次。
“我们认为，英国经济的疲弱将可能反映在未来数周在公投过后的官方数据中，料将加剧对于英国经济可能即将衰退的猜测，”IronFX Global高级分析师Charalambos Pissouros称。
“我们预计，在疲弱经济数据以及对英国央行8月大幅放宽政策预期的双重影响下，英镑近期将继续面临抛压。”
“即便英国央行委员会各成员仍不能统一意见，截至目前可获得的数据可能也足以支持8月进一步放松货币政策的情境，”德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke称。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红)
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
欧洲央行周二公布的数据料将显示，提供给民间部门的银行信贷增长为2011年以来最快，该趋势将为欧洲央行少数决策者对结束量化宽松的呼吁提供依据。