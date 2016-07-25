欧洲汇市：英镑由上周五重挫跌势回升，聚焦稍晚7月CBI调查数据

交易商称，英镑反弹可能将在更高水准遭遇抛售。市场预期未来六个月英国将至少降息两次。

“我们认为，英国经济的疲弱将可能反映在未来数周在公投过后的官方数据中，料将加剧对于英国经济可能即将衰退的猜测，”IronFX Global高级分析师Charalambos Pissouros称。

“我们预计，在疲弱经济数据以及对英国央行8月大幅放宽政策预期的双重影响下，英镑近期将继续面临抛压。”

“即便英国央行委员会各成员仍不能统一意见，截至目前可获得的数据可能也足以支持8月进一步放松货币政策的情境，”德国商业银行汇市策略师Antje Praefcke称。(完)

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