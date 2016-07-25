《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月25日

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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7月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:22时，1港元=0.86109人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为27.52%，低于上交易日收盘的27.64%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.29 4.38 1.14 建设银行 5.03 5.35 1.09 中国银行 3.33 3.20 1.21 农业银行 3.10 2.87 1.25 招商银行 17.12 17.32 1.15 中信银行 5.85 4.94 1.38 交通银行 5.59 5.20 1.25 民生银行 9.19 8.15 1.31 中国人寿 21.12 17.60 1.39 中国平安 32.30 36.30 1.03 中国太保 27.10 27.55 1.14 中信证券 16.57 16.94 1.14 新华人寿 40.49 28.10 1.67 海通证券 15.57 12.84 1.41 华能国际 7.10 4.54 1.82 大唐发电 4.02 1.95 2.39 华电国际 5.08 3.52 1.68 中煤能源 5.47 4.04 1.57 中国神华 14.69 14.48 1.18 中国石油 7.28 5.35 1.58 兖州煤业 12.33 4.82 2.97 中国石化 4.82 5.69 0.98 上海石化 6.04 3.85 1.82 中海油服 12.39 6.21 2.32 仪征化纤 4.07 1.48 3.19 中国铝业 3.95 2.60 1.76 江西铜业 15.32 9.31 1.91 洛阳钼业 4.21 1.76 2.78 紫金矿业 3.48 2.81 1.44 马钢股份 2.63 1.78 1.72 鞍钢股份 4.22 3.75 1.31 重庆钢铁 2.52 1.66 1.76 海螺水泥 16.23 20.85 0.90 洛阳玻璃 26.96 4.55 6.88 京城机电 11.03 3.22 3.98 中联重科 4.24 2.43 2.03 金隅股份 4.05 2.94 1.60 中国国航 7.72 5.77 1.55 东方航空 6.84 4.33 1.83 南方航空 7.90 4.84 1.90 中国远洋 5.25 2.74 2.23 中海集运 4.10 1.65 2.89 中集集团 13.90 9.13 1.77 中海发展 6.17 4.40 1.63 宁沪高速 8.68 10.90 0.92 深高速 8.45 7.13 1.38 成渝高速 4.72 2.67 2.05 皖通高速 15.05 6.04 2.89 广深铁路 4.04 3.70 1.27 中国南车 9.17 7.21 1.48 中国交建 10.71 8.61 1.44 中国铁建 8.95 9.51 1.09 中国中铁 6.90 5.95 1.35 长城汽车 9.55 7.48 1.48 比亚迪 60.52 51.25 1.37 广汽集团 23.94 9.58 2.90 青岛啤酒 29.77 27.55 1.25 白云山 26.80 19.96 1.56 新华制药 11.45 5.50 2.42 海信科龙 9.68 4.68 2.40 南京熊猫 16.57 6.35 3.03 晨鸣纸业 8.38 6.69 1.45 上海医药 19.26 18.58 1.20 中兴通讯 15.13 10.80 1.63 东方电气 10.21 6.18 1.92 潍柴动力 8.35 9.22 1.05 东北电气 6.58 2.81 2.72 广船国际 29.55 11.94 2.87 昆明机床 6.55 2.25 3.38 一拖股份 9.83 4.10 2.78 北辰实业 4.24 2.44 2.02 创业环保 7.94 3.67 2.51 中国中冶 3.81 2.40 1.84 金风科技 15.92 10.64 1.74 丽珠 48.84 39.15 1.45 万科 17.70 15.98 1.29 郑煤机 5.84 3.33 2.04 大连港 6.36 1.61 4.59 山东墨龙 9.05 3.34 3.15 浙江世宝 33.01 9.61 3.99 复星医药 21.48 19.82 1.26 光大银行 3.88 3.52 1.28 东江环保 19.16 12.40 1.79 上海电气 7.98 3.28 2.83 广发证券 16.69 17.36 1.12 华泰证券 20.03 16.60 1.40 东方证券 17.10 8.24 2.41 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公