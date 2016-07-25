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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 16:26 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月25日

7月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:22时，1港元=0.86109人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为27.52%，低于上交易日收盘的27.64%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.29      4.38      1.14
 建设银行                                          5.03      5.35      1.09
 中国银行                                          3.33      3.20      1.21
 农业银行                                          3.10      2.87      1.25
 招商银行                                         17.12     17.32      1.15
 中信银行                                          5.85      4.94      1.38
 交通银行                                          5.59      5.20      1.25
 民生银行                                          9.19      8.15      1.31
 中国人寿                                         21.12     17.60      1.39
 中国平安                                         32.30     36.30      1.03
 中国太保                                         27.10     27.55      1.14
 中信证券                                         16.57     16.94      1.14
 新华人寿                                         40.49     28.10      1.67
 海通证券                                         15.57     12.84      1.41
 华能国际                                          7.10      4.54      1.82
 大唐发电                                          4.02      1.95      2.39
 华电国际                                          5.08      3.52      1.68
 中煤能源                                          5.47      4.04      1.57
 中国神华                                         14.69     14.48      1.18
 中国石油                                          7.28      5.35      1.58
 兖州煤业                                         12.33      4.82      2.97
 中国石化                                          4.82      5.69      0.98
 上海石化                                          6.04      3.85      1.82
 中海油服                                         12.39      6.21      2.32
 仪征化纤                                          4.07      1.48      3.19
 中国铝业                                          3.95      2.60      1.76
 江西铜业                                         15.32      9.31      1.91
 洛阳钼业                                          4.21      1.76      2.78
 紫金矿业                                          3.48      2.81      1.44
 马钢股份                                          2.63      1.78      1.72
 鞍钢股份                                          4.22      3.75      1.31
 重庆钢铁                                          2.52      1.66      1.76
 海螺水泥                                         16.23     20.85      0.90
 洛阳玻璃                                         26.96      4.55      6.88
 京城机电                                         11.03      3.22      3.98
 中联重科                                          4.24      2.43      2.03
 金隅股份                                          4.05      2.94      1.60
 中国国航                                          7.72      5.77      1.55
 东方航空                                          6.84      4.33      1.83
 南方航空                                          7.90      4.84      1.90
 中国远洋                                          5.25      2.74      2.23
 中海集运                                          4.10      1.65      2.89
 中集集团                                         13.90      9.13      1.77
 中海发展                                          6.17      4.40      1.63
 宁沪高速                                          8.68     10.90      0.92
 深高速                                            8.45      7.13      1.38
 成渝高速                                          4.72      2.67      2.05
 皖通高速                                         15.05      6.04      2.89
 广深铁路                                          4.04      3.70      1.27
 中国南车                                          9.17      7.21      1.48
 中国交建                                         10.71      8.61      1.44
 中国铁建                                          8.95      9.51      1.09
 中国中铁                                          6.90      5.95      1.35
 长城汽车                                          9.55      7.48      1.48
 比亚迪                                           60.52     51.25      1.37
 广汽集团                                         23.94      9.58      2.90
 青岛啤酒                                         29.77     27.55      1.25
 白云山                                           26.80     19.96      1.56
 新华制药                                         11.45      5.50      2.42
 海信科龙                                          9.68      4.68      2.40
 南京熊猫                                         16.57      6.35      3.03
 晨鸣纸业                                          8.38      6.69      1.45
 上海医药                                         19.26     18.58      1.20
 中兴通讯                                         15.13     10.80      1.63
 东方电气                                         10.21      6.18      1.92
 潍柴动力                                          8.35      9.22      1.05
 东北电气                                          6.58      2.81      2.72
 广船国际                                         29.55     11.94      2.87
 昆明机床                                          6.55      2.25      3.38
 一拖股份                                          9.83      4.10      2.78
 北辰实业                                          4.24      2.44      2.02
 创业环保                                          7.94      3.67      2.51
 中国中冶                                          3.81      2.40      1.84
 金风科技                                         15.92     10.64      1.74
 丽珠                                             48.84     39.15      1.45
 万科                                             17.70     15.98      1.29
 郑煤机                                            5.84      3.33      2.04
 大连港                                            6.36      1.61      4.59
 山东墨龙                                          9.05      3.34      3.15
 浙江世宝                                         33.01      9.61      3.99
 复星医药                                         21.48     19.82      1.26
 光大银行                                          3.88      3.52      1.28
 东江环保                                         19.16     12.40      1.79
 上海电气                                          7.98      3.28      2.83
 广发证券                                         16.69     17.36      1.12
 华泰证券                                         20.03     16.60      1.40
 东方证券                                         17.10      8.24      2.41
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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