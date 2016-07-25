《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月25日

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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7月25日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:24时,1港元=0.86105 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 13.76 7.29 2.19 南玻 11.51 6.39 2.09 深康佳 5.02 2.94 1.98 ST中华 10.79 5.06 2.48 ST中冠 11.72 4.76 2.86 深深宝 12.81 6.01 2.48 深华发 19.64 6.90 3.31 深赤湾 16.97 12.04 1.64 特力 68.35 22.72 3.49 飞亚达 12.10 7.14 1.97 一致药业 67.68 47.17 1.67 深深房 10.71 5.52 2.25 ST盛润 7.75 6.20 1.45 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.58 7.43 2.12 方大集团 17.80 7.45 2.77 深国商 12.59 5.44 2.69 深赛格 11.75 5.52 2.47 宝石 14.17 6.73 2.45 小天鹅 34.31 26.55 1.50 粤高速 6.19 4.14 1.74 晨鸣纸业 8.38 6.29 1.55 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.35 4.57 1.61 大冷股份 10.96 6.23 2.04 粤电力 5.15 3.57 1.68 佛山照明 11.34 6.44 2.04 江铃汽车 24.75 18.60 1.55 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 9.01 4.88 2.14 威孚高科 20.32 16.27 1.45 古井贡酒 46.37 31.33 1.72 ST东海 14.19 6.62 2.49 长安汽车 14.89 11.72 1.48 京东方 2.36 2.06 1.33 鲁泰 11.30 10.15 1.29 本钢板材 6.01 2.49 2.80 张裕 40.62 23.24 2.03 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公