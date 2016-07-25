《汇市简讯》德国IFO企业景气数据为欧元空头带来质疑理由

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0826GMT
* 德国IFO企业景气判断指数在英国公投退欧后小幅下降，但仍高于市场预期
* 7月IFO指数从上月的108.7降至108.3，但仍高于预期的107.5
* 的确是为欧元空头带来担忧理由
* 但除非有强劲反弹，否则投机客将按兵不动
* 对日内交易员(当冲人士)而言，100小时移动均线切入位1.1009和200小时移动均线切入位1.1048似乎是关键点位
* 欧元在英国公投退欧后低位见于1.0912美元。3月10日欧洲央行利率决议当日触及低位1.0821。3月2日低位1.0825。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20