《汇市简讯》德国IFO企业景气数据为欧元空头带来质疑理由

0826GMT

* 德国IFO企业景气判断指数在英国公投退欧后小幅下降，但仍高于市场预期

* 7月IFO指数从上月的108.7降至108.3，但仍高于预期的107.5

* 的确是为欧元空头带来担忧理由

* 但除非有强劲反弹，否则投机客将按兵不动

* 对日内交易员(当冲人士)而言，100小时移动均线切入位1.1009和200小时移动均线切入位1.1048似乎是关键点位

* 欧元在英国公投退欧后低位见于1.0912美元。3月10日欧洲央行利率决议当日触及低位1.0821。3月2日低位1.0825。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价