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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 16:36 BJT

台湾证券：证交所将推兼顾股利与获利新指数，引导寿险及大型机构投资

路透台北7月25日 - 台湾证券交易所旗下指数公司周一称，将推出兼顾股利品质与获利能力特色的新指数“台指股利点数”，藉此引导20兆台币寿险资金及大型机构法人投入台湾资本市场，活络台股资金动能。

台湾指数公司在发布的新闻稿中指出，此档新指数长期绩效表现良好，10年(2006年5月至2016年5月)回测绩效达102.36%，优于加权报酬指数的59.85%、台湾50的56.57%、高股息的44.83%等标竿报酬指数表现。

指数公司称，期待“台指股利点数”未来发展成期货及选择权等衍生性商品，有助于大型机构法人进行避险及成为一般投资人的交易工具。

截至2016年6月台股平均股票殖利率达4.5%，表现优于全球平均水准。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.26亿台币，已连12个交易日买超共计1,327.40亿台币。 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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