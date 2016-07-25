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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 16:43 BJT

《中国新债预测》国开五期债预测均值近二级，现券震荡显弱但一级仍稳

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债

* 期限及招标金额：3年/20年：各30亿元；5/7年：各70亿元；10年：130亿元

* 招标时间：3/5/7年：7月26日9:30-10:30；

* 10/20年：7月26日9:30-11:20

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.68%-2.74%；2.89%-2.95%；3.15%-3.22%；3.12%-3.16%；3.55%-3.59%

* 预测均值: 2.71%；2.92%；3.18%；3.13%;3.56%

路透上海7月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至20年五期固息增发债。路透调查显示，资金面紧张势头仍延续，令现券二级稍承压，但午后农发结果来看，配置需求仍较稳定，因此预计明日五期债定位有望低于或接近二级，预测均值落在2.71%、2.92%、3.18%、3.13%和3.56%。

华中一银行交易员称，资金最近都有点紧，现券收益率小幅上行，但是整体幅度还好， “长端也有点上，但是没有短端明显，估计明天国开跟二级差不多吧。”

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10年和20年期品种的最新收益率为2.7300%、3.0036%、3.1772%、3.1486%和3.5621%。

上海一券商分析师称，现券感觉情绪弱一点了，应该差不多就小幅波动了，三年期今天招得不算太好可能会对明天也有点影响。

农发行下午招标的一、三、五年固息金融债，中标利率为2.31%、2.79%和2.96%，对应投标倍数2.92倍 、2.51倍和3.55倍；七年、10年两期增发债中标收益率分别为3.2135%和3.2128%，两期债对应投标倍数依次为2.99倍和4.77倍。

国开明日招标五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。

10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票面率依次为3.18%和3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第八、六、七期、10期和五期增发债

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发行上限 3年/20年：30亿元；5/7年：70亿元；10年：130亿元

期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息

招标时间 3/5/7年：7月26日9:30-10:30

10/20年： 9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 7/28

起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日

10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 7/27-7/28

上市日 8/1

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%

--------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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