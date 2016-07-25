《中国新债预测》国开五期债预测均值近二级，现券震荡显弱但一级仍稳

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债
* 期限及招标金额：3年/20年：各30亿元；5/7年：各70亿元；10年：130亿元
* 招标时间：3/5/7年：7月26日9:30-10:30；
* 10/20年：7月26日9:30-11:20
* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)
* 预测区间：2.68%-2.74%；2.89%-2.95%；3.15%-3.22%；3.12%-3.16%；3.55%-3.59%
* 预测均值: 2.71%；2.92%；3.18%；3.13%;3.56%
路透上海7月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至20年五期固息增发债。路透调查显示，资金面紧张势头仍延续，令现券二级稍承压，但午后农发结果来看，配置需求仍较稳定，因此预计明日五期债定位有望低于或接近二级，预测均值落在2.71%、2.92%、3.18%、3.13%和3.56%。
华中一银行交易员称，资金最近都有点紧，现券收益率小幅上行，但是整体幅度还好， “长端也有点上，但是没有短端明显，估计明天国开跟二级差不多吧。”
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10年和20年期品种的最新收益率为2.7300%、3.0036%、3.1772%、3.1486%和3.5621%。
上海一券商分析师称，现券感觉情绪弱一点了，应该差不多就小幅波动了，三年期今天招得不算太好可能会对明天也有点影响。
农发行下午招标的一、三、五年固息金融债，中标利率为2.31%、2.79%和2.96%，对应投标倍数2.92倍 、2.51倍和3.55倍；七年、10年两期增发债中标收益率分别为3.2135%和3.2128%，两期债对应投标倍数依次为2.99倍和4.77倍。
国开明日招标五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。
10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票面率依次为3.18%和3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第八、六、七期、10期和五期增发债
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发行上限 3年/20年：30亿元；5/7年：70亿元；10年：130亿元
期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息
招标时间 3/5/7年：7月26日9:30-10:30
10/20年： 9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 7/28
起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日
10年：4月5日；20年：1月25日
分销期 7/27-7/28
上市日 8/1
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公