版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 25日 星期一 16:39 BJT

全球贵金属：7月22日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

路透7月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量与周四持平，
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期       变动     增减
    SPDR      30,965,980.6  7月22日   30,965,980.6  7月21日         0.0   0.00% 
    iShares  348,580,571.0  7月22日  348,580,571.0  7月21日         0.0   0.00% (完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐