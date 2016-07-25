重温稿-《中国新债预测》国开五期债预测均值近二级，现券震荡显弱但一级仍稳

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债
* 期限及招标金额：3年/20年：各30亿元；5/7年：各70亿元；10年：130亿元
* 招标时间：3/5/7年：7月26日9:30-10:30；
* 10/20年：7月26日9:30-11:20
* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)
* 预测区间：2.68%-2.74%；2.89%-2.95%；3.15%-3.22%；3.12%-3.16%；3.55%-3.59%
* 预测均值: 2.71%；2.92%；3.18%；3.13%;3.56%
路透上海7月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三至20年五期固息增发债。路透调查显示，资金面紧张势头仍延续，令现券二级稍承压，但午后农发结果来看，配置需求仍较稳定，因此预计明日五期债定位有望低于或接近二级，预测均值落在2.71%、2.92%、3.18%、3.13%和3.56%。
华中一银行交易员称，资金最近都有点紧，现券收益率小幅上行，但是整体幅度还好， “长端也有点上，但是没有短端明显，估计明天国开跟二级差不多吧。”
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10年和20年期品种的最新收益率为2.7300%、3.0036%、3.1772%、3.1486%和3.5621%。
上海一券商分析师称，现券感觉情绪弱一点了，应该差不多就小幅波动了，三年期今天招得不算太好可能会对明天也有点影响。
农发行下午招标的一、三、五年固息金融债，中标利率为2.31%、2.79%和2.96%，对应投标倍数2.92倍 、2.51倍和3.55倍；七年、10年两期增发债中标收益率分别为3.2135%和3.2128%，两期债对应投标倍数依次为2.99倍和4.77倍。
国开明日招标五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。
10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票面率依次为3.18%和3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第八、六、七期、10期和五期增发债
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发行上限 3年/20年：30亿元；5/7年：70亿元；10年：130亿元
期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息
招标时间 3/5/7年：7月26日9:30-10:30
10/20年： 9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 7/28
起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日
10年：4月5日；20年：1月25日
分销期 7/27-7/28
上市日 8/1
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前