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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 17:10 BJT

《全球汇市》美元上涨，美、日央行会议前走势乐观

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0983  1.0973  +0.09  +1.13  1.0860
    美元/日圆            106.34  106.06  +0.26 -11.60  120.30
    欧元/日圆         116.80  116.48  +0.27 -10.48  130.47
    美元/瑞郎            0.9852  0.9869  -0.17  -1.66  1.0018
    英镑/美元            1.3155  1.3106  +0.37 -10.74  1.4738
    美元/加元            1.3156  1.3124  +0.24  -4.94  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6862  6.6818  +0.07  +1.80  6.5680
    澳元/美元            0.7488  0.7461  +0.36  +2.93  0.7275
    新西兰元/美元        0.6979  0.6997  -0.26  +2.26  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0824  1.0835  -0.10  -0.57  1.0886
    欧元/英镑         0.8347  0.8375  -0.33 +13.30  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4946  9.5027  -0.09  +3.53  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5582  8.5509  +0.09  -3.19  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
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 (编译 艾茂林/王洋/张明钧/于春红/王琛；审校 李春喜/于春红/李婷仪)

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