中国经济：下半年下行压力仍较大，宏观调控两难和多难问题或增加--新华

路透北京7月25日 - 新华社周一表示，尽管中国经济上半年取得6.7%的中高速增长，但经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。

新华社发表“年中经济观察”称，从趋势看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，这意味着短期的压力，放在更长周期来看，可能不过是波浪前进的新曲面、螺旋上升的新弯道。

“然而，经济增长潜力不会自动变成现实的经济增长。”新华表示，展望下半年，全球经济仍将受困于低速增长，中国经济下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。

新华指出，虽然上半年增长6.7%的“成绩单”可圈可点，但中国经济稳定发展的基础尚不牢固，经济走势仍然分化，调整的阵痛还在持续，新经济、新动能发展势头良好但在规模上还难以与传统动能等量齐观。

报导援引不少经济学家的观点指出，中国经济跑好“下半场”，首先要正确把握当前经济形势。对此既要有忧患意识，又要有战略眼光，特别是要注意超越短期的、局部的表面现象。

例如，上半年地区、行业经济运行分化问题比较突出，但应该意识到，调整带来分化，没有分化就没有进一步调整。当前，产业、需求结构方面的新变化，各地发展的新亮点新起色，都昭示着不断分化中，中国经济正在蓄势蓄能。

报导援引国家统计局新闻发言人盛来运分析，从中长期看，中国现代化进程仍在推进，工业化、城镇化没有完成，消费结构正处在升级的关键阶段，加上具有坚实的物质基础、庞大的人力资本存量和广阔的发展空间等等一系列基本面因素，决定了中国经济有继续保持中高速增长的潜力和条件。

中国国务院总理李克强上周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。 （完）