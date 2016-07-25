中国经济：下半年下行压力仍较大，宏观调控两难和多难问题或增加--新华

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透北京7月25日 - 新华社周一表示，尽管中国经济上半年取得6.7%的中高速增长，但经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。
新华社发表“年中经济观察”称，从趋势看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，这意味着短期的压力，放在更长周期来看，可能不过是波浪前进的新曲面、螺旋上升的新弯道。
“然而，经济增长潜力不会自动变成现实的经济增长。”新华表示，展望下半年，全球经济仍将受困于低速增长，中国经济下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。
新华指出，虽然上半年增长6.7%的“成绩单”可圈可点，但中国经济稳定发展的基础尚不牢固，经济走势仍然分化，调整的阵痛还在持续，新经济、新动能发展势头良好但在规模上还难以与传统动能等量齐观。
报导援引不少经济学家的观点指出，中国经济跑好“下半场”，首先要正确把握当前经济形势。对此既要有忧患意识，又要有战略眼光，特别是要注意超越短期的、局部的表面现象。
例如，上半年地区、行业经济运行分化问题比较突出，但应该意识到，调整带来分化，没有分化就没有进一步调整。当前，产业、需求结构方面的新变化，各地发展的新亮点新起色，都昭示着不断分化中，中国经济正在蓄势蓄能。
报导援引国家统计局新闻发言人盛来运分析，从中长期看，中国现代化进程仍在推进，工业化、城镇化没有完成，消费结构正处在升级的关键阶段，加上具有坚实的物质基础、庞大的人力资本存量和广阔的发展空间等等一系列基本面因素，决定了中国经济有继续保持中高速增长的潜力和条件。
中国国务院总理李克强上周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。 （完）
(发稿 李子木；审校 宿泱韫/杨淑祯)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公