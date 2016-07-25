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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 17:24 BJT

中国国企：1-6月营收利润同比降幅皆收窄，煤炭业年内首现由亏转盈--财政部

路透北京7月25日 - 中国财政部周一公布数据显示，1-6月全国国有及国有控股企业收入、利润同比增速虽继续下降，但降幅收窄；其中，煤炭行业今年首次实现由亏转盈，钢铁和有色等行业继续亏损。

财政部网站刊登的新闻搞称，1-6月国有企业利润总额11,272.4亿元，同比下降8.5%，降幅较1-5月收窄1.1个百分点。其中，中央和地方国有企业利润同比分别下降9%和7.1%。

期内，国有企业营业总收入213,875.8亿元人民币，同比下降0.1%，较1-5月收窄0.5个百分点。其中，中央和地方国企营收同比分别为下降1.3%和增长1.8%。

“1-6月，医药和施工房地产等行业实现利润同比增幅较大。石油、化工和石化等行业实现利润同比降幅较大。钢铁和有色等行业亏损。”新闻稿称。

截至6月末，国有企业资产总额接近126万亿元，同比增长15.2%；负债总额83.5万亿元，同比增长17.8%。

1-6月，国有企业营业总成本208,266.8亿元，同比增长0.2%；应交税金18,350.9亿元，同比下降3%。（完）

欲览详情，请点击财政部网站链接here (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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