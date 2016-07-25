路透基点：中粮农业考虑筹办最高26亿美元再融资贷款--TRLPC

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中粮农业正在考虑筹办一项25.5-26亿美元的贷款，为2014年9月一笔类似规模的贷款进行再融资。中粮农业前身为来宝农业。
荷兰银行目前负责安排这笔贷款，有可能包含一年期及三年期部分。定价讨论部分，一年期和三年期贷款利率按基准利率加码幅度分别为100个基点及130-140个基点。
消息人士称，预定周三在新加坡举行一场银行会议。
来宝农业在2014年9月与23家银行签署一笔25.5亿美元俱乐部贷款。
这笔自行安排的循环贷款，由中粮及来宝按比例担保，贷款包含一年期及两年期部分。综合收益在100-130个基点。来宝农业原为中粮集团与来宝集团的合资事业，中粮持股51%。中粮3月完成买断来宝农业股权交易。来宝农业成为中粮的全资子公司，并改名为中粮农业。中粮集团旗下中粮香港2月签署一笔4亿美元贷款，用于支持收购来宝农业。
中粮农业从事农产品交易及加工业务。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公