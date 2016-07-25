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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 17:36 BJT

路透基点：中粮农业考虑筹办最高26亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中粮农业正在考虑筹办一项25.5-26亿美元的贷款，为2014年9月一笔类似规模的贷款进行再融资。中粮农业前身为来宝农业。

荷兰银行目前负责安排这笔贷款，有可能包含一年期及三年期部分。定价讨论部分，一年期和三年期贷款利率按基准利率加码幅度分别为100个基点及130-140个基点。

消息人士称，预定周三在新加坡举行一场银行会议。

来宝农业在2014年9月与23家银行签署一笔25.5亿美元俱乐部贷款。

这笔自行安排的循环贷款，由中粮及来宝按比例担保，贷款包含一年期及两年期部分。综合收益在100-130个基点。来宝农业原为中粮集团与来宝集团的合资事业，中粮持股51%。中粮3月完成买断来宝农业股权交易。来宝农业成为中粮的全资子公司，并改名为中粮农业。中粮集团旗下中粮香港2月签署一笔4亿美元贷款，用于支持收购来宝农业。

中粮农业从事农产品交易及加工业务。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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