香港股市：首日收市竞价时段成交额11亿港元，占全日交易2.2%--港交所

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透香港7月25日 - 香港交易及结算所（港交所）周一称，收市竞价时段首日顺利推出，录得成交金额11亿港元，占全日市场交易金额的2.2%。
港交所在一份声明中并称，首日共有290名交易所参与者参与了收市竞价，涉及282只证券（占收市竞价时段证券数目的53.4%），成交金额占收市竞价时段证券成交金额的3.6%。
收市竞价是国际证券市场上常用的交易机制以便交易以收市价执行。市场参与者可于收市竞价时段输入买卖盘，配对到最多成交量的价格将成为收市价，所有买卖盘会按该收市价执行。
收市竞价时段涵盖的证券在全日市的收市时间为下午4时8分至10分之间；其他证券在全日市的收市时间为下午4时。与此同时，港交所旗下衍生产品市场的股票指数期货及期权、货币期货及商品期货在全日市的收市时间由下午4时15分延长至下午4时30分（当月最后交易日除外）。
为防止收市竞价时段内股价出现急剧波动，该时段设有两个阶段的价格限制，第一阶段为参考价之±5%，第二阶段为最高买盘价与最低沽盘价之间。
港交所曾于2008年推出收市竞价时段，翌年因市场剧烈波动而取消，这次重新谘询及推出，主要切合被动型基金按收市价执行交易及指数调整的需求。收市竞价时段推出第一阶段涵盖主要指数成分股及交易所买卖基金（ETF），且不可卖空；在第一阶段实施至少六个月后将进行检讨，届时会考虑推出第二阶段，即扩大至所有股票和基金，及考虑允许卖空。
香港恒生指数 周一收盘微涨0.13%，报21,993.44点。恒生国企指数 升0.03%至9,034.76点。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公