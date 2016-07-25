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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 17:53 BJT

香港股市：首日收市竞价时段成交额11亿港元，占全日交易2.2%--港交所

路透香港7月25日 - 香港交易及结算所（港交所）周一称，收市竞价时段首日顺利推出，录得成交金额11亿港元，占全日市场交易金额的2.2%。

港交所在一份声明中并称，首日共有290名交易所参与者参与了收市竞价，涉及282只证券（占收市竞价时段证券数目的53.4%），成交金额占收市竞价时段证券成交金额的3.6%。

收市竞价是国际证券市场上常用的交易机制以便交易以收市价执行。市场参与者可于收市竞价时段输入买卖盘，配对到最多成交量的价格将成为收市价，所有买卖盘会按该收市价执行。

收市竞价时段涵盖的证券在全日市的收市时间为下午4时8分至10分之间；其他证券在全日市的收市时间为下午4时。与此同时，港交所旗下衍生产品市场的股票指数期货及期权、货币期货及商品期货在全日市的收市时间由下午4时15分延长至下午4时30分（当月最后交易日除外）。

为防止收市竞价时段内股价出现急剧波动，该时段设有两个阶段的价格限制，第一阶段为参考价之±5%，第二阶段为最高买盘价与最低沽盘价之间。

港交所曾于2008年推出收市竞价时段，翌年因市场剧烈波动而取消，这次重新谘询及推出，主要切合被动型基金按收市价执行交易及指数调整的需求。收市竞价时段推出第一阶段涵盖主要指数成分股及交易所买卖基金（ETF），且不可卖空；在第一阶段实施至少六个月后将进行检讨，届时会考虑推出第二阶段，即扩大至所有股票和基金，及考虑允许卖空。

香港恒生指数 周一收盘微涨0.13%，报21,993.44点。恒生国企指数 升0.03%至9,034.76点。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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