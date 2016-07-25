中国央行：加强规范区域金融改革试点，合理把控新增试点节奏--副行长

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透北京7月25日 - 中国央行副行长陈雨露日前称，央行将进一步加强和规范区域金融改革试点工作，注重推动改革举措的落地生根，合理把控新增试点的布局和节奏。
央行网站周一刊登的新闻稿援引陈雨露在近期举办的座谈会上的讲话称，近年各区域金融改革试点地区已积累了大量可复制可推广的经验和做法，为全局性的金融改革提供了有益借鉴。
他并强调，下一步要及时梳理、总结各地改革试点的经验，推动区域金融改革试点工作再上新台阶。
在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。[nL4T1AA0DN[ (完）
(发稿 马蓉；; 审校 杨淑祯)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公