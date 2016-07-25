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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 17:54 BJT

中国央行：加强规范区域金融改革试点，合理把控新增试点节奏--副行长

路透北京7月25日 - 中国央行副行长陈雨露日前称，央行将进一步加强和规范区域金融改革试点工作，注重推动改革举措的落地生根，合理把控新增试点的布局和节奏。

央行网站周一刊登的新闻稿援引陈雨露在近期举办的座谈会上的讲话称，近年各区域金融改革试点地区已积累了大量可复制可推广的经验和做法，为全局性的金融改革提供了有益借鉴。

他并强调，下一步要及时梳理、总结各地改革试点的经验，推动区域金融改革试点工作再上新台阶。

在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。[nL4T1AA0DN[ (完）

(发稿 马蓉；; 审校 杨淑祯)

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