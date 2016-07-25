版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 18:05 BJT

中国金融：通联支付、银联商务严重违规，处以罚款逾3,700万元--央行

路透北京7月25日 - 中国人民银行周一宣布，对通联支付网络服务股份有限公司、银联商务有限公司两家公司的违法违规行为，将依法没收违法所得合计逾900万元人民币，处以罚款逾3,700万元；并对其总公司及分公司相关责任人给予警告并处罚款。

央行网站刊登新闻稿显示，经核查，上述两家公司存在未落实商户实名制、变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口、通过非客户备付金账户存放并划转客户备付金、外包服务管理不规范等严重违规现象。

央行称，依法没收通联支付违法所得3,033,755.34元，处以罚款11,101,266.02元。

同时，依法没收银联商务违法所得6,134,255.55元，处以罚款26,537,022.20元。

“（下一步将）持续加强支付结算市场监管，从严惩处支付结算违法违规行为，保障支付市场的持续、稳定和健康发展。”央行表示。（完）

欲览详情，请点选央行网站：here (发稿 陈杨；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐