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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 18:12 BJT

路透基点：台湾新兴航运筹集1.1116亿美元10年期船舶融资--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，独家牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行正在筹集1.1116亿美元10年期船舶融资，台湾上市新兴航运股份有限公司提供担保。

该定期贷款包括A部分6,650万美元和B部分4,466万美元。借款人为特殊目的机构(SPV)Pacific Maritime Co Ltd和Ocean Grace Ltd。

贷款利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过50个基点，将由借款人支付超出的部分。

承贷2,000万美元或更多的银行将获得40个基点前端费和联合安排行头衔。银行回复截止日期是7月1日。

资金将用于购买两艘散货船，这两艘船将用作贷款抵押。

贷款将在六个月宽限期结束后每半年一次分20期等额偿还。

2010年2月，新兴航运担保了4,214万美元的10年期船舶融资，贷款利率较Libor加码115个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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