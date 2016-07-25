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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 18:12 BJT

路透基点：香港崇光百货关联企业完成签署80亿港元再融资--TRLPC

路透香港7月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港崇光百货的一家关联企业已完成签署一项80亿港元(10亿美元)五年期再融资，六家银行在一般分销阶段加入。

中银(香港)、法国农业信贷银行、瑞穗银行、渣打银行为牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款分为A及B两部分，A为50亿港元分期摊还定期贷款，B为30亿港元循环贷款。

贷款提供最高收益95个基点，利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码81个基点。

本案借款人为Future Development Ltd，担保人为利福国际和崇光(香港)百货有限公司。

融资所得将用于2011年9月敲定的一笔五年期50亿港元定期贷款的再融资，以及做为营运资本用途。该笔旧贷款参贷银行有八家，综合收益约为150个基点，贷款利率为Hibor加码122个基点。

崇光百货铜锣湾店系由崇光(香港)百货有限公司所拥有，后者原属于日本崇光百货，在2001年时被利福国际收购。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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