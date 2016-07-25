中国外汇：境外金融机构在银行间市场期权和掉期平盘亦需交纳风险准备金

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透上海7月25日 - 中国外汇交易中心（CFETS）周一最新发文，继续完善境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理，除了之前规定境外金融机构远期购汇平盘需要交纳外汇风险准备金之外，还补充规定指出相关期权、掉期等业务，也需交纳风险准备金。
刊登在中国货币网的最新通知指出，境外金融机构因境外对客远期卖汇业务而在银行间外汇市场开展以下平盘行为应交纳外汇风险准备金包括，（1）远期购汇业务；（2）买入或卖出期权业务，以及包括多个期权的期权组合业务；（3）在近端不交换本金，远端换入外汇的货币掉期业务；（4）其他远期购入外汇的业务。
对于期权以及期权组合的交纳标准计算，CFETS在其印发的《境外金融机构开展人民币购售业务交纳外汇风险准备金业务指南》指出，除期权和期权组合业务按名义本金（期权组合采用名义本金最高的单笔期权）的二分之一外，其他业务均按名义本金的全额作为应交纳外汇风险准备金的计算基准。
其他种类的交纳风险准备金的方法、比例以及上缴时间等和7月初CFETS发布的一致。 此前分析人士就指出，监管层此举不过是根据形势需要对境外金融机构的人民币购售业务“打补丁”，对市场的实际影响非常有限。
中国外汇交易中心7月初，将加强境外金融机构进入银行间外汇市场开展人民币购售业务宏观审慎管理，自8月15日起，银行间外汇市场的境外金融机构在境外与其客户开展远期卖汇业务产生的头寸在银行间外汇市场平盘后，应按月对其上一月平盘额交纳20%的外汇风险准备金，准备金利率为零。
中国央行去年8月31日下发通知，从2015年10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。
央行去年9月发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。 （完）
预览详情，请点选中国货币网：here (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公