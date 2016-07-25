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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 18:12 BJT

《汇市简讯》即便新西兰元央行降息，新西兰元仍颇具收益魅力

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    * 市场预计新西兰央行降息25个基点的机率为60%
    * 就算真的降息到2%，2%的收益率在零利率/负利率政策世界里也很
有魅力
    * 新西兰周二公布贸易数据料显示逆差略收窄
    * 中国8月1日的采购经理人指数(PMI)或是主要事件，6月官方制造业
PMI为50，财新制造业PMI为48.6
    * 云区升高，支撑新西兰元/美元。
    (完)
    
        
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 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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