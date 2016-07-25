重温稿-中国经济：要加大政策力度稳工业，有信心完成全年钢铁去产能任务--工信部

* 下半年工业经济有很多不确定性，要加大政策力度--工信部

* 今年上半年钢铁去产能完成目标任务三成左右

* 有信心完成全年钢铁去产能目标

* 部分钢企复产总体看还是市场自身调节的行为

路透北京7月25日 - 中国工业和信息化部副部长冯飞周一表示，工业经济还有很多不确定性，要加大政策力度保持住工业趋稳态势；他并透露，今年上半年钢铁去产能完成目标任务三成左右，下半年进入实质性推进钢铁去产能阶段，有信心完成全年目标。

据中国网直播工信部发布会内容，冯飞称，工业运行之难体现在有效需求总体偏弱、新旧动能转换还要一个过程，以及一些地区和行业下行压力比较大。

“上半年完成全年任务的30%，总体上在预期范围内，上半年主要任务、主要工作精力放在目标分解和政策出台上，下半年进入到新的全面实施阶段，我们有信心完成今年的目标任务。”冯飞谈及钢铁去产能时表示。

冯飞称，据初步统计，今年上半年钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右。总体上来看，上半年的工作重点是任务的部署，下半年要进一步加大实施力度，从目标任务的分解、政策的落地转到实质性推进钢铁去产能。

据其介绍，整个去产能的目标是五年压减钢铁1.4亿吨产能，今年完成4,500万吨的去产能目标任务。

他指出，下一步的工作是：督促省级人民政府把责任落实到各级政府；把目标任务落到企业和生产线上；开展淘汰落后产能、清理违法违规建设项目和联合执法三个专项行动，现在已经在实施；严控新增产能，坚决防止边减边增，对于违规违法的建设项目一经发现要严肃查处，各地不得以任何名义和任何方式备案新增产能的钢铁项目。

**稳工业**

冯飞表示，中国工业生产增速逐渐趋稳，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6%，其中一季度增长5.8%，二季度增长6.1%。不过，下半年工业经济还有很多不确定性，所以还要加大政策力度，保持住工业趋稳的好态势。

工信部运行监测协调局副局长黄利斌在同一场和就工业领域的分化现象指出，从发展阶段来看，当前中国正处在工业化中期向工业化后期过渡的时期，一些重大变化在这个时期出现。比如，2013年城镇户均住房超过了1套，2014年千人汽车的保有量超过100辆。这些都是需求出现峰值进入平台期的一个很重要表现，与住行相关的钢铁、水泥产量出现了负增长。

出现分化也是市场引导的作用。在市场经济条件下，资源会向高收益领域倾斜，出现产业同构化趋势，从而导致产能过剩或者行业的困难。

“整体来说，出现了分化也不用太担忧，它是一个正常现象。”他称工信部等已研究了分业施策的意见，一方面要加快培育新动能，另一方面要加大力度修补传统产能，也就是坚定不移地去产能，多措并举降成本、突出重点补短板。

冯飞表示，从总体上分析，有一些地方去产能工作影响当期的经济增长，也包括地方的税收收入的增长，但这些代价是值得的，是为了下一步更好地发展、更有质量的发展。

针对有钢铁企业复产的现象，冯飞称，从目前了解的情况看，这些复产的企业不是已经列入淘汰名单里要拆除的企业，当时停产主要是亏损、市场需求不足，有些是在检修，有些是暂时不生产。“（复产）总体来看还是市场自身调节的行为。”

“由于供求关系没有太大的变化，所以复产是短期的波动，并没有产生实质性的改变。”