东南亚股市：多数收高，新加坡股市受经济数据拖累下跌

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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新加坡股市 小跌0.5%，受消费性商品和消费性服务类股所拖累 。 其他东南亚股小升，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二起举 行两日政策会议。外界普遍预期美联储将按兵不动。 路透调查结果显示，美联储将等到第四季再升息，很可能要等到美国 大选之后的12月；同时，调查再次表明通胀预期疲弱。 据路透访问的多数分析师，日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师 表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。 菲律宾股市 收升0.3%，由金融和消费循环股领涨。 马来西亚股市 涨0.7%，由消费循环股和金融股所推升。 涨跌 当日 今 年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.92 -0.31 -0.08 +12.65 332.82 新加坡 2929.85 -15.50 -0.53 +1.63 2882.73 马来西亚 1668.26 10.84 +0.65 -1.43 1692.51 泰国 1512.66 3.53 +0.23 +17.44 1288.02 印尼 5220.80 23.55 +0.45 +13.67 4593.01 菲律宾 8049.13 23.78 +0.30 +15.78 6952.08 越南 649.30 -0.57 -0.09 +12.14 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 张明钧/戴素萍)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公