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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 18:44 BJT

东南亚股市：多数收高，新加坡股市受经济数据拖累下跌

新加坡股市 小跌0.5%，受消费性商品和消费性服务类股所拖累
。
    
    其他东南亚股小升，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二起举
行两日政策会议。外界普遍预期美联储将按兵不动。
    
    路透调查结果显示，美联储将等到第四季再升息，很可能要等到美国
大选之后的12月；同时，调查再次表明通胀预期疲弱。 
    
    据路透访问的多数分析师，日本央行预计本月稍晚放宽政策。分析师
表示，日本将综合采取多种措施，再度尝试刺激疲弱的通胀。 
    
    菲律宾股市 收升0.3%，由金融和消费循环股领涨。
    
    马来西亚股市 涨0.7%，由消费循环股和金融股所推升。     
  
                                                涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.92    -0.31   -0.08  
+12.65   332.82
    新加坡                     2929.85   -15.50   -0.53  
 +1.63  2882.73
    马来西亚                  1668.26    10.84   +0.65  
 -1.43  1692.51
    泰国                      1512.66     3.53   +0.23  
+17.44  1288.02
    印尼                      5220.80    23.55   +0.45  
+13.67  4593.01
    菲律宾                     8049.13    23.78   +0.30  
+15.78  6952.08
    越南                        649.30    -0.57   -0.09  
+12.14   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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 (编译/审校 张明钧/戴素萍)

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