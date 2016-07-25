英国数据：7月制造业订单下降，订单预期因英国退欧而受打压--CBI

《图表新闻》亚洲债市12月资金继续外流，但流出规模大幅下降
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
路透伦敦7月25日 - 周一公布的调查显示，英国7月制造业订单下降，对未来三个月的预期处于12月以来的最低位，因英国退欧打压了企业信心。
英国工业联盟(CBI)的7月总订单差值从前月的负2降至负4，7月衡量未来三个月产出的指标从6月的正23降至正6。
截至7月的三个月总订单指标从4月的负4升至正9，创下一年来最高水准，但7月新订单预期指标降至零，为2012年1月以来最低。
季度企业乐观差值从负5降至负47，为2009年1月以来最低，接近全球金融危机时创下的低点。
“制造业者第二季加快了步伐，产出稳步上升，”CBI首席经济学家 Rain Newton-Smith称。
“但显然英国退欧后的不确定性笼罩着制造业。我们可以看到新订单预期疲弱，乐观程度急剧下降，而且削减了投资计划。”
有迹象显示英国退欧已打压企业信心，对经济预期中的放缓较为警惕。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)
本田汽车 跌2.7%，此前该公司称，上月末发生一辆飞度(Fit)紧凑型多用途车乘客侧安全气囊破裂事件，司机因此受轻伤。 投资者还等待英国首相特雷莎梅晚些时候的讲话，以及周五美国总统当选人特朗普的宣誓就职仪式。 东证股价指数 跌1.4%至1,509.10点，JPX-日经400指数 跌1.5%至13,516.30点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大