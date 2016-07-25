英国数据：7月制造业订单下降，订单预期因英国退欧而受打压--CBI

路透伦敦7月25日 - 周一公布的调查显示，英国7月制造业订单下降，对未来三个月的预期处于12月以来的最低位，因英国退欧打压了企业信心。

英国工业联盟(CBI)的7月总订单差值从前月的负2降至负4，7月衡量未来三个月产出的指标从6月的正23降至正6。

截至7月的三个月总订单指标从4月的负4升至正9，创下一年来最高水准，但7月新订单预期指标降至零，为2012年1月以来最低。

季度企业乐观差值从负5降至负47，为2009年1月以来最低，接近全球金融危机时创下的低点。

“制造业者第二季加快了步伐，产出稳步上升，”CBI首席经济学家 Rain Newton-Smith称。

“但显然英国退欧后的不确定性笼罩着制造业。我们可以看到新订单预期疲弱，乐观程度急剧下降，而且削减了投资计划。”

有迹象显示英国退欧已打压企业信心，对经济预期中的放缓较为警惕。(完)