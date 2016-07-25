国际油市：亚洲燃料油正价差缩窄，码头交货价升水上扬

日本已公布经济指标--2017/1/17
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透新加坡7月25日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油近月8月/9月跨月正价差周一缩窄，交易商指因交投活动相对淡静，而且码头交货价升水上升，因需求依旧持坚。
汤森路透数据显示，180-cst较新加坡报价 价差缩窄0.25美元，至每吨负0.50美元，380-cst较新加坡报价 价差缩窄0.25美元，至正价差每吨1.25美元。
行业消息人士称，周一380-cst燃料油码头交货价较新加坡报价升水扩大至每吨2.60美元，直接价格(flat-price)约为每吨230美元，为4月18日以来最高，主要受益于市场对船用重油需求旺盛。
380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货贴水持稳于较新加坡报价低2.13美元，较前一交易日下跌0.11美元。
据报周一普氏窗口仅达成一笔现货交易，兴隆从摩科瑞买入2万吨380-cst燃料油，船期为8月15-19日，每吨227美元。
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张明钧)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩