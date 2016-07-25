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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 19:28 BJT

国际油市：亚洲燃料油正价差缩窄，码头交货价升水上扬

路透新加坡7月25日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油近月8月/9月跨月正价差周一缩窄，交易商指因交投活动相对淡静，而且码头交货价升水上升，因需求依旧持坚。

汤森路透数据显示，180-cst较新加坡报价 价差缩窄0.25美元，至每吨负0.50美元，380-cst较新加坡报价 价差缩窄0.25美元，至正价差每吨1.25美元。

行业消息人士称，周一380-cst燃料油码头交货价较新加坡报价升水扩大至每吨2.60美元，直接价格(flat-price)约为每吨230美元，为4月18日以来最高，主要受益于市场对船用重油需求旺盛。

380-cst燃料油FO380-SIN-DIF现货贴水持稳于较新加坡报价低2.13美元，较前一交易日下跌0.11美元。

据报周一普氏窗口仅达成一笔现货交易，兴隆从摩科瑞买入2万吨380-cst燃料油，船期为8月15-19日，每吨227美元。

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张明钧)

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