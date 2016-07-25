亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低位，因上海期胶和油价走弱

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透东京7月25日 - 指标东京期胶周一跌至近一周低位，在全球供应过剩的担忧下，上海期胶和油价走弱令期胶承压。
东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收低4.7日圆或2.9%，报每公斤158.1日圆。
东京期胶稍早一度触及低位157.2日圆，为7月19日以来最低。
“上海期胶急跌及油价走弱打压市场人气，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida表示。
上海主力9月期胶 下跌370元人民币，收报每吨11,175元。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤131.5美分，下跌1.2美分。
TOCOM 7月期胶周一到期，报188.1日圆。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公