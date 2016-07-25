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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 19:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低位，因上海期胶和油价走弱

路透东京7月25日 - 指标东京期胶周一跌至近一周低位，在全球供应过剩的担忧下，上海期胶和油价走弱令期胶承压。

东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收低4.7日圆或2.9%，报每公斤158.1日圆。

东京期胶稍早一度触及低位157.2日圆，为7月19日以来最低。

“上海期胶急跌及油价走弱打压市场人气，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida表示。

上海主力9月期胶 下跌370元人民币，收报每吨11,175元。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤131.5美分，下跌1.2美分。

TOCOM 7月期胶周一到期，报188.1日圆。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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