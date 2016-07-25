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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 19:23 BJT

企业并购：威瑞森通讯将以48.3亿美元现金收购雅虎核心业务

路透7月25日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications) 表示，已经同意以48.3亿美元现金收购雅虎 的核心网路业务，为网路业一代枭雄冗长的销售程序画下句点。

收购雅虎业务将有助于提振威瑞森旗下美国线上(AOL)业务，威瑞森去年以44亿美元买下美国线上。收购雅虎后将可取得雅虎的广告技术工具，以及搜索、邮件及即时通讯软体等资产。

这笔交易为雅虎作为营业公司的时代画下句点，如今雅虎手中只剩中国电商巨擘阿里巴巴 的15%股权，以及雅虎日本 的35.5%股权。

雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)周一发表声明指出，“出售营业事业对于释放雅虎股东价值的计划是重要的一步，这有效地切割亚洲股票持仓。”

这笔出售案并未包含雅虎手中现金、阿里巴巴及雅虎日本持股、雅虎的可转债、一部分少数股权投资及雅虎的非核心专利。

阿里巴巴及雅虎日本的投资价值约400亿美元，而以周五收盘价计算雅虎市值约为374亿美元。(完)

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