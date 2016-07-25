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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 19:32 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货扩大跌势，追随海外大豆疲势

路透吉隆坡7月25日 - 马来西亚棕榈油期货周一扩大跌势，脱离上周触及的两周高位，因海外豆油价格疲弱，吸引买家远离棕榈油。

上周五芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货大幅收低，因市场预期今年秋季美国作物将丰收。周一大连大豆期货下跌1%，本周料将扩大跌势。

指标10月棕榈油期货 周一收低2.2%，报每吨2,268马币，此为日低及近一周低位。

周一晚成交量为33,690口，2015年均值为44,600口。

船货验证机构ITS公布，马来西亚7月1-25日棕榈油出口较前月同期增加15.1%至1,004,802吨。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)本月稍早公布的官方数据显示，马来西亚6月棕榈油出口较少，较5月减少11.7%，因穆斯林斋月和开斋节后市场需求下降。

路透大宗商品和能源技术的市场分析师王涛称，棕榈油可能将进一步下跌至2,258马币，因在2,302马币的支撑位似乎难以守住。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 戴素萍)

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