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货币新闻 | 2016年 7月 25日 星期一 19:34 BJT

标题新闻：尼日利亚预算对2017年指标原油价格假设为每桶42.5美元，2018/19年为45及50美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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