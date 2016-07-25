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市场报道 | 2016年 7月 25日 星期一 20:10 BJT

美国政经：富裕投资人对大选感到不安，考虑售股求现--瑞银调查

约84%的受访者表示，他们的头号问题是经济，指称对每位候选人将如何解决停滞的薪资、消费者购买力及未来几代的幸福感到担忧。

尽管对问题的看法一致，但对于如何整顿经济，不同党派的投资人看法颇为分歧。有86%的共和党人士表示，平衡预算将会有所帮助，民主党人士和无党派人士则分别为61%和78%。

整体来说，有57%的投资者表示，他们正在考虑在大选前改变投资配置方式。

该研究并未问及投资人11月大选计划投票给哪位候选人。(完) (编译/审校 张明钧/戴素萍/于春红)

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