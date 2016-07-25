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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 20:33 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因运费下挫

路透7月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因除去波罗的海灵便型船以外其他所有类型船舶运费均下跌。

整体乾散货运价指数 下跌9点，或1.25%，至709点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌18点，或2.01%，报877点。日均获利减少178美元，报6,320美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或2.54%，报806点。日均获利减少170美元，报6,450美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌1点，报697点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报386点。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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